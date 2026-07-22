Haberler

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan, Karayolları 1. Bölge Müdürü Altıok'u ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Karayolları 1. Bölge Müdürü Şenol Altıok'u ziyaret etti. Çorlu Kavşağı ve Marmaraereğlisi Kavşağı projelerinin yeniden tasarlandığını, bu sayede trafik güvenliğinin artacağını ve ulaşım konforunun iyileşeceğini belirtti.

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Karayolları 1. Bölge Müdürü Şenol Altıok'u ziyaret etti.

Altıok ve Özcan ziyarette bir süre görüştü.

Özcan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Çorlu Kavşağı ile Marmaraereğlisi Kavşağı projelerinin vatandaşların beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden tasarlandığını belirtti.

Projelerin hayata geçirilmesiyle trafik güvenliğinin artırılacağını ve ulaşım konforunun önemli ölçüde iyileştirileceğini ifade eden Özcan, Kınalı-Malkara Otoyolu, duble yol bağlantıları ve kavşak düzenlemeleriyle Tekirdağ'ın daha modern ve güvenli bir ulaşım altyapısına kavuşacağını kaydetti.

Ulaştırma yatırımlarının kentin geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayan Özcan, projelere sağlanan destek dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'e, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı ile milletvekillerine, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne ve Karayolları Tekirdağ Şube Müdürlüğüne teşekkür etti.

Özcan, Tekirdağ'a yönelik ulaştırma yatırımlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı

İstanbul'dan yola çıkan otobüste korkunç kaza! Onlarca yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu: Çaresizliğimden faydalandı

16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki

Yeni güne büyük bir şokla uyandı!
Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine yerleşti

Kapalıçarşı alev aldı! 2 hafta sonra bir ilk yaşanıyor
Trafik denetiminde vahim olay! Denetimdeki araca çarptı polis altında kaldı

Trafik denetiminde vahim olay! Polis aracın altında ezildi
Gülistan Doku'nun ailesinden iddialara yanıt: Kızımızın hatırasına saygısızlık

Doku ailesinden iddialara yanıt: Kızımızın hatırasına saygısızlık
Bakın nereye atandı! Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

Taytlı valinin eşine sürpriz görev