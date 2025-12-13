Tekirdağ'da sporun kalkındırılması için protokol imzalandı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) arasından sporun kalkındırılması için protokol imzalandı.

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve NKÜ işbirliğinde "Tekirdağ Sporunu Kalkındırma Büyük Spor Projesi" hazırlandı.

Projenin hayata geçirilmesi dair protokol, Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Recep Soytürk, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer tarafından imzalandı.

Vali Soytürk, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Proje kapsamında, yetenekli öğrencilerin üniversite bünyesinde bulunan spor kulübünde yetiştirileceğini ifade eden Soytürk, "Artık ilimizde birçok branşta daha fazla sporcu yetiştirilecek. Spor müsabakalarında ilimizi daha fazla gururlandıracak sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Projeyi hayata geçirecek hocalarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Projeyle, NKÜ Spor Kulübü bünyesinde altyapı sporcuları yetiştirmek ve kulübün tüm spor branşlarında sporcu altyapısını oluşturmak, tasarlanan modelin uygulanabilirliğini denemek ve milli takıma sporcu yetiştirmek amaçlanıyor.