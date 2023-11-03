Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'da refüje çıkan cipin sürücüsü yaralandı. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu.

Tekirdağ'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İsmetpaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 21 fişek ve şarjör ele geçirdi.

Evde bulunan İ.A, E.A. ve E.A. gözaltına alındı.

Tekirdağ'da refüje çıkan cipin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde refüje çıkan cipin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ-Malkara karayolunda seyreden M.E.D. yönetimindeki 22 ABL 518 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda 91 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Şüpheliler K.K, Ü.K, M.Ç. ve M.B. gözaltına alındı.