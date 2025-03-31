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Tekirdağ'da Misket Büyüklüğünde Dolu Yağışı Görüntülendi

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aniden bastıran misket büyüklüğündeki dolu yağışı, yolları ve tarlaları beyaza bürüdü. Yağış anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve yetkililer, çiftçilerin zararlarını incelemek üzere çalışma başlattı.

Tekirdağ'da misket büyüklüğündeki dolu yağışı böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan dolu yağışı, yerleri beyaza bürürken yağış anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Malkara ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle sokaklar, yollar ve tarlalar kısa sürede beyaza büründü. Yağışın etkili olduğu anlara ait yeni görüntüler, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Görüntülerde dolu tanelerinin hızla düşerek sert zeminlere çarptığı, bazı vatandaşların araçlarını korumaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Yetkililer, dolu yağışının ani hava değişimlerinden kaynaklandığını belirterek, çiftçilerin olası zararlarına yönelik inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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