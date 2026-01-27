Haberler

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Güncelleme:
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ açıklarında 12 şilep ve tanker demirlemek zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları balıkçıları da denize açılmaktan alıkoydu.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı. Lodosun etkisiyle oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların rüzgarın etkisini kaybetmesini beklediğini söyledi.

Kentte hava sıcaklığı 10 derece ölçülürken, lodosun etkisini 2 gün daha sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
