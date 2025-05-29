Tekirdağ'da Kurban Bayramı İçin Bıçak Bileme Yoğunluğu

Tekirdağ'da Kurban Bayramı İçin Bıçak Bileme Yoğunluğu
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Tekirdağ'daki tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki bıçak bileyicileri, Kurban Bayramı öncesi artan talebe karşılık vermek için yoğun mesai yapıyor. Bıçakçı Murat Bıçakçı, bayramda kesim için getirilen bıçakların uzmanlar tarafından bilenerek satışa sunulduğunu belirtiyor.

Tekirdağ'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki bıçak bileyicileri ve satıcıları yoğun mesai yapıyor.

Kurban Bayramı için üretilen yeni bıçaklar tezgahlardaki yerini alırken, kurban kesimi için getirilen bıçak ve baltalar ustalar tarafından bileniyor.

Bıçakçı Murat Bıçakçı, gazetecilere, dedelerinden miras kalan mesleği uzun yıllardır sürdürdüğünü söyledi.

Yoğunluklarının Kurban Bayramı yaklaştıkça arttığını ifade eden Bıçakçı, "Normalde günlük bıçak bileme sayımız 50 iken 150'lere çıkmaya başladı. Artarak devam ediyor. İnsanlarımız bilinçlendi artık bileme işini son günlere bırakmamaya çalışıyor. Kendi yaptığımız bıçaklar var onları da bilenmiş şekilde satıyoruz." dedi.

Rahat ve hayvana acı çektirmeden kurban kesimi için bıçağın iyi bir ustanın elinden geçmesi gerektiğini ifade eden Bıçakçı, "Biz bıçaklarımızı daha önceden tedarik ediyoruz. Her ustanın malını satmamaya çalışıyoruz çünkü biz seyyar satıcı değiliz biz dükkanız. Seyyar satıcıdan alınan bıçak bilenmiyor, bilenmeden veriliyor. Biz kesinlikle bıçakları bileyip satıyoruz. Kimse zahmet çekmeden o mübarek günü idrak ediyor. Güzel güzel rahat bir şekilde kurbanlarını kesiyorlar. Bıçaklarını dükkanlardan alsınlar her önüne gelenden, seyyar satıcıdan bıçak almasınlar." diye konuştu.

Mustafa Yıldız da kurbanda daha iyi kesim yapmak için bıçaklarını son güne bırakmadan bilemeye getirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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