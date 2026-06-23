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Tekirdağ'da KOSGEB kapasite geliştirme destek programı toplantısı yapıldı

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Tekirdağ'da KOSGEB tarafından yürütülen Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vali Soytürk başkanlığındaki toplantıda KOBİ'lere yönelik destekler anlatıldı.

Tekirdağ'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülen Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlık etti.

Toplantıda KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, programın kapsamı, başvuru şartları ve sağlanan destekler hakkında sunum yaptı.

Karataş, programın KOBİ'lerin verimlilik, üretim kapasitesi, kurumsal yapı ve pazar paylarını artırmaya yönelik yatırımlarını desteklediğini belirterek katılımcılara bilgi verdi.

Sunumun ardından sanayiciler, programla ilgili merak ettikleri konuları ilettiği İl Müdürü Karataş, soruları yanıtlayarak destek mekanizmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıya, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan ile sanayiciler katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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