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Tekirdağ'da Kanola Tarlaları Görsel Şölen Sunuyor

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde açan kanola tarlaları, muhteşem sarı rengiyle doğayı süslüyor. Drone ile havadan görüntülenerek izleyicilere benzersiz bir manzara sunan bu tarlalar, bölgenin tarımsal zenginliğini ve ekonomisine katkısını gözler önüne seriyor.

Yeşil ile sarının dansı: Tekirdağ'da kanola tarlaları görsel şölen sunuyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kanola tarlaları sarıya boyandı, drone ile havadan görüntülenen tarlalar görsel şölen sundu.

Baharın gelişiyle birlikte Trakya'nın bereketli topraklarında açan kanolalar, sarı renkleriyle doğaya adeta tablo gibi yayılıyor. Süleymanpaşa'da geniş alanlara ekilen kanola tarlaları, yeşil ile sarının muhteşem dansını sergileyerek görenleri büyülüyor. Drone ile havadan görüntülenen tarlalar, doğanın sunduğu eşsiz manzarayı gözler önüne serdi. Fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken bu manzara, bölgenin tarımsal zenginliğini de ortaya koyuyor.

Kanola, Trakya'da özellikle bitkisel yağ üretiminde yaygın olarak kullanılıyor. Aynı zamanda hayvan yemi, biyodizel üretimi ve tarımsal dönüşüm süreçlerinde de önemli bir rol oynuyor. Bölge ekonomisine katkı sağlayan bu ürün, her yıl artan ekim alanlarıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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