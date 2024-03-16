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Tekirdağ'da Kadınlar El Sanatları Kurslarıyla Sosyalleşiyor ve Aile Bütçelerine Katkıda Bulunuyor

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Tekirdağ'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği el sanatları kurslarına katılan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de geliştirdikleri el becerileri sayesinde aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Kadınlar, kurslarda geliştirdikleri el becerileriyle birçok ürün ortaya koyuyor. Kurslar sayesinde kadınlar iş imkanı da elde ediyor.

Tekirdağ'da kadınlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği el sanatları kurslarıyla hem sosyalleşiyor hem de geliştirdikleri el becerileri sayesinde aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan el sanatları kurslarına katılan kadınlar, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde usta öğreticilerden bir süre teorik eğitim aldıktan sonra atölye çalışmalarıyla el becerilerini geliştiriyor.

Kadınlar, kurslarda geliştirdikleri el becerileriyle birçok ürün ortaya koyuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kentte Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen kurslardan her yıl 200'ün üzerinde kadının mezun olduğunu söyledi.

Kadınların açılan kurslarda geleneksel el sanatlarını öğrendiğini belirten Hacıoğlu, "Geleneksel el sanatlarını içine alan sepet örücülüğü, Karacakılavuz dokumaları, seramik, çini gibi devam eden kurslarımıza katılanların yüzde 90'ı kadın." dedi.

Hacıoğlu, deri aksesuar, tezhip, çini, seramik, Karacakılavuz dokumaları, resim, heykel makrome, sepet örücülüğü ve ipek böcekçiliği gibi kurslarının bakanlık tarafından desteklendiğini, Halk Eğitim Merkezi ile kadınlara 30 branşta kurs imkanı sağladıklarını dile getirdi.

Kadınların kurslardan mezun olduktan sonra kendilerine iş imkanı sağladığını ifade eden Hacıoğlu, "Ayaklarının altında cennet olduğuna inandığımız annelerimiz, kardeşlerimiz ve ablalarımız kurslarımıza geliyor ve Bakanlığımızın imkanlarından faydalanıyor. Böylece hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Özellikle seramik, çini, sepet örücülüğü ve Karacakılavuz dokumalarında öğrendikleriyle kendilerine iş imkanları sağlamış oluyorlar." diye konuştu.

Usta öğretici Hatice Çınar ise Tekirdağ'a özgü, nam salmış "Dimi" ve "Cicim" dokumalarının kadın kursiyerlerin elinde hayat bulduğunu belirtti.

Kursiyerlerin öğrendikleriyle ürettikleri dokumaların satışından ev ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayan Çınar, kadınların her alanda başarılı olduğunu dile getirdi.

Gülizar Baysal da ürettikçe yeni ürünler ortaya koyma azminin arttığını belirtti.

Kurslar sayesinde emeklilerin evlerinde kalmayıp üretime destek olduğunu söyleyen Baysal, gerçek anlamda sosyalleştiklerini kaydetti.

Kursiyer Hülya Eser de kurslarda arkadaşlık ilişkilerini güçlendirdiğini ve yeni şeyler öğrendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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