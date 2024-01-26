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Tekirdağ'da İŞKUR ve Gençlik Spor Müdürleri, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

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İŞKUR Müdürü Yaşar Esen ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı oylamaya katıldı. Esen ve Üzgün, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oylarını kullandı.

Tekirdağ'da İŞKUR Müdürü Yaşar Esen ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

İŞKUR Müdürü Esen, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" isimli fotoğrafını seçen Esen, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'ın "Anneye bakış" adlı fotoğrafını oyladı.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Dumankent", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" adlı fotoğraflarını seçen Esen, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün de Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafına oy veren Üzgün, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Çaba" isimli fotoğrafını oyladı.

Üzgün, "Çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece", "Haber" kategorisinde Mustafa Kula'nın "Filistin'e destek", "Spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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