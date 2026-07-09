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Tekirdağ'da hububat hasat etkinliği düzenlendi

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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kepenekli Mahallesi'nde düzenlenen hububat hasat etkinliğine katılarak biçerdöverle yapılan hasadı takip etti, üretici ve operatörlerle görüştü. Aksoy, dane kayıplarının azaltılması ve yangın tedbirlerinin önemine dikkat çekti.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kepenekli Mahallesi'nde düzenlenen hububat hasat etkinliğine katıldı.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Aksoy, biçerdöverle gerçekleştirilen hasadı takip ederek üreticiler ve biçerdöver operatörleriyle görüştü.

Üreticinin emeğinin korunması açısından dane kayıplarının en aza indirilmesinin önemine dikkati çeken Aksoy, biçerdöver ayarlarının ürün ve arazi koşullarına uygun şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Hasat süresince yangın riskine karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemini vurgulayan Aksoy, üreticilerle hasat sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Aksoy, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek ve üreticilerin yanında olmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, hasat sezonunun üreticiler için hayırlı, verimli ve bereketli geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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