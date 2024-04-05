Tekirdağ'da Fabrikada Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde bulaşık süngeri, bulaşık bezi, paspas, lif, üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çorlu ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerine bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da alevlere müdahale ediyor.

Dumandan etkilenen 6 işçi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman olay yerine gelerek bilgi aldı.