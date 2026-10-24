Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da Cuma Buluşmaları'nda 11 ilçede üreticilere destekleme modeli anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği Cuma Buluşmaları kapsamında Tekirdağ'da üreticilere yeni destekleme modeli ve tarım sigortaları anlatıldı. İl müdürlüğü ekipleri 11 ilçedeki toplantılarda üreticilerin sorularını cevapladı, talep ve önerileri dinledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Niğde’de bedava terlik izdihamı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Esnafın duyurusu yetti: Küçük bir jest bir anda kontrolden çıktı

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar

8 yıl çalışıp parasını alamadı, dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi

Başbakandan halka "stok yapın" uyarısı! Sebebi savaş ve saldırı riski
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha