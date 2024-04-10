Tekirdağ'da Bayram Tatili Nedeniyle Yoğun Trafik

Tekirdağ'da, bayram tatili için araçlarıyla yola çıkan sürücüler trafikte yoğunluk oluşturuyor.

Tatilciler, Tekirdağ- İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.

Aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.