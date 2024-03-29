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Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 44 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 104 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma olaylarına karıştığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü tutuklandı, 60'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Tutuklama Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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