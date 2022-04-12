Tekirdağ'da asayiş

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bandrolsüz puro, sigara, sigara sarma kağıdı ve tütün ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir otomobili Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobildeki aramada çeşitli markalarda 6 bin 780 sigara, 19 bin 100 sigara sarma kağıdı, 2 bin 650 bandrolsüz puro, bin 200 filtre, 600 gram tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da çoraba gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucu ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüpheli E.Ü.K'nin üst aramasında, çorap içerisindeki şeffaf poşete gizlenmiş 22,50 gram eroin ile 365 lira ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.