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TEDAŞ Elektrik Arıza İhbar Uygulaması ile 1,5 Milyon İhbar Çözüme Kavuştu

TEDAŞ Elektrik Arıza İhbar Uygulaması ile 1,5 Milyon İhbar Çözüme Kavuştu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ, 'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' ile son 5 yılda 1,5 milyon arıza ihbarını çözüme kavuşturdu. Uygulama, kullanıcıların arıza bildirimlerini hızlı bir şekilde yapmalarına olanak tanıyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), 'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' üzerinden 5 yılda 1,5 milyona yakın ihbarın çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) katkılarıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve 2019'da hizmete sunulan 'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması', 520 bin kullanıcı tarafından indirildi. İlk versiyonunda sadece sokak aydınlatma arıza ihbarlarına yönelik hizmet verilen uygulamanın kapsamı, 2023'te genişletildi. Bu kapsamda, elektrik kesintisi ile elektrik arızalarına yönelik bilgilendirme, takip ve sorgulama, kullanıcı geri bildirimi, abone ve tesisat eklenmesi ile sonuçlanan ihbarın silinmesi gibi özellikler bulunuyor.

24 İLE 144 SAAT ARASINDA ÇÖZÜM

Uygulama üzerinden bırakılan ihbarlar, ALO 186 çağrı merkezlerini aramaya gerek kalmadan çözülüyor. 5 yılda 21 elektrik dağıtım şirketi hizmet bölgesinde 1,5 milyona yakın ihbar alındı ve bırakılan ihbarların tümü çözüme kavuşturuldu. Uygulama üzerinden bildirilen ihbarlar, otomatik konum alma özelliği sayesinde TEDAŞ'la birlikte ilgili dağıtım şirketlerine iletiliyor. Arıza ya da kesintilere müdahale işlemleri TEDAŞ tarafından da takip ediliyor. Yeraltı kablo tamiratı, direk montajı, komple pano değişimi gibi arızalar imar alanı içinde 72 saat, imar dışında 144 saat, armatür değişimi ve diğer arızalarda imar alanı içi 24 saat, imar alanı dışı için 48 saat süre tanınıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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