TED Edirne Koleji Kürek Takımı Anıtkabir'i Ziyaret Etti

TED Edirne Koleji kürek takımı, Mogan Gölü'ndeki kamp sırasında Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün hayatı ve Kurtuluş Savaşı hakkında bilgi aldı.

TED Edirne Koleji kürek takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

TED Edirne Kolejinden yapılan açıklamaya göre, Mogan Gölü'ndeki kamp için Ankara'da bulunan kürek takımı, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Teknik heyet eşliğindeki ziyarette mozolede saygı duruşunda bulunan sporcular, Anıtkabir Komutanlığı görevlilerinden Atatürk'ün hayatı, milli mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecine ilişkin bilgi aldı.

Anıtkabir ile Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen öğrencilerin kamp sonrası Edirne'ye döneceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
