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TDT gümrük başkanları Bişkek'te imza attı, 13. toplantı 2027'de Türkiye'de yapılacak

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Bişkek, TDT 12. Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı; Türkiye'yi Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak başkanlığındaki heyet temsil etti. Toplantıda işbirliği protokolü imzalandı ve 13. toplantının 2027'de Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Konutları'ndaki kongre salonunda düzenlenen toplantıda, Türkiye'yi Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak başkanlığındaki heyet temsil etti.

Gümrük alanındaki ortak projelerin mevcut durumu ve ileriki döneme ilişkin yol haritasının ele alındığı toplantıda, üye ülkeler arasında gümrük süreçlerinin basitleştirilmesi, gümrük laboratuvarları alanında işbirliği ve bölgesel lojistik koridorların etkinliğinin artırılması konuları görüşüldü.

TDT üye ülkeleri arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefiyle düzenlenen toplantıda, gümrük idareleri arasında veri paylaşımı, dijital gümrük uygulamaları ve transit geçişlerdeki aksaklıkların giderilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantı sonunda Gümrük İdareleri Başkanları, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik öncelikleri ve somut adımları içeren protokole imza attı.

Heyet başkanları, TDT Gümrük İdareleri Başkanları 13. Toplantısı'nın 2027'de Türkiye'de düzenlenmesi hususunda mutabık kaldı.

TÜKİD'e ziyaret

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Kırgızistan temasları kapsamında Bişkek'te faaliyet gösteren Türkiye ve Kırgızistan İşadamları, Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneğini (TÜKİD) ziyaret etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in de hazır bulunduğu görüşmede, TÜKİD Başkanı Ufuk İnce, Derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Uçarmak, TÜKİD üyelerinin taleplerini dinlerken, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik ortak projeler ele alındı.

Kaynak: AA
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