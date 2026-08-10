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TDT-Japonya İşbirliği İstanbul'da Görüşüldü

TDT-Japonya İşbirliği İstanbul'da Görüşüldü
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TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arfiya ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede bağlantısallık, Trans-Hazar Koridoru ve ekonomik işbirliği ele alındı, TDT+ formatı dahil işbirliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arfiya Eri ile İstanbul'da bir araya geldi.

TDT Sekretaryasından yapılan açıklamaya göre görüşmede faaliyetleri ve öncelikleri konusunda bilgi veren Ömüraliyev, Teşkilatın Türk dünyası ve Avrasya coğrafyasında bölgesel işbirliği, bağlantısallık ve diyalog konusunda giderek artan rolünü vurguladı.

Ömüraliyev, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan başlıca ulaştırma, ticaret ve enerji güzergahlarının kesişim noktasında yer alan TDT coğrafyasının artan ekonomik ve stratejik öneminin altını çizdi.

Bu bağlamda Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru'nun sunduğu imkanlara dikkati çeken Ömüraliyev, bağlantısallık, altyapı, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında Japonya ile daha yakın işbirliği potansiyeline işaret etti.

TDT ile Japonya arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi

Arfiya da Japonya ile TDT ülkeleri arasındaki köklü ilişkilere değinerek, ülkesinin Türk dünyası ile etkileşimini daha da güçlendirme yönündeki ilgisini dile getirdi.

Ülkesinin uluslararası işbirliğine yönelik değer temelli yaklaşımını vurgulayan Arfiya, diyalog, karşılıklı saygı, hukukun üstünlüğü ile özgür ve açık uluslararası düzenin öneminin altını çizdi.

Arfiya, Japonya'nın bölge ülkeleriyle ekonomik kalkınma, bağlantısallık, inovasyon, dijital ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini ilerletme konusundaki ilgisini ifade etti.

Ömüraliyev ile Arfiya, bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunarak, TDT+ formatı da dahil olmak üzere TDT ile Japonya arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik perspektifleri ele aldı.

İkili, temasları sürdürme ve Türk Devletleri Teşkilatı ile Japonya arasında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik somut imkanları değerlendirme yönündeki iradelerini vurguladı.

Kaynak: AA
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