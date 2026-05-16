Bağcılar Pazarında Rizeli Vatandaşın Pahalılık İsyanı: Corona'dan Ölmedik Ama Bu Sıkıntıdan Öleceğiz.

(İSTANBUL) TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16'dan 26'ya çıkardı. Ekonomik krizin etkisi altında ezilen milyonlarca vatandaş için bu sürpriz değil. Bağcılar pazarında ANKA'ya içini döken ve Rizeli olduğunu belirten bir kadın "Enflasyon bir iniyor bir yükseliyor belli olmuyor ki. Ben onlardan fazla anlamam, benim anladığım şey 1,5 sene öncesine şu arabam doluyordu, 50 liraya doluyordu; şimdi bin liraya çantayı yarı edemiyorum" diye yakındı. "Her şeye zam geldikten sonra bize fark versen ne olur?" diye soran vatandaş, "Corona'dan ölmedik ama bu sıkıntıdan öleceğiz. Durumu iyi olan o kadar daha yükseliyor, durumu kötü olan o kadar daha çöküyor. Hak etmedi bunu hiç kimse. Yeter artık; bir dur diyen yok. Her şeye lafı geçiyor, 'Dur' diyor ama buna 'Dur' diyemiyor; neden acaba?" sorusunu yöneltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporunu önceki gün açıkladı. Rapora göre, 2026 yılı enflasyon tahmini revize edilerek, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26'ya yükseltildi. ANKA, vatandaşlara görüşlerini İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Bağcılar'da, ucuzluğu ile bilinen pazarda sordu. Üniversitede okuyan 3 çocuğunun olduğunu belirten bir vatandaş daha uygun fiyatlı olması nedeniyle pazar alışverişi için Mahmutbey'den geldiğini belirterek, enflasyon beklentilerinin tutmamasının vatandaşa etkisini, "Görüyorsun en ucuz pazar neresiyse insanlar oraya gidiyor. Yazık günah, çoluk çocuğu perişan olan bir sürü aileler var" sözleriyle değerlendirdi.

"BUNU HAK ETMEDİK"

Memleketinin Rize olduğunu belirten bir vatandaş şu sözlerle içinde bulunduğu durumu anlattı ve eleştiriler yöneltti:

"Enflasyon bir iniyor bir yükseliyor belli olmuyor ki. Ben onlardan fazla anlamam, benim anladığım şey 1,5 sene öncesine şu arabam doluyordu, 50 liraya doluyordu; şimdi bin liraya çantayı yarı edemiyorum. Bu hayat mı ya, valla bu hayat değil yani. Hiçbir zaman bunu hak etmedik. Bu kadar pahalılık olur mu? Veriyor bize kaşıkla, alıyorlar kazanla. Her şeye zam geldikten sonra bize fark versen ne olur? Corona'dan ölmedik ama bu sıkıntıdan öleceğiz. Durumu iyi olan o kadar daha yükseliyor, durumu kötü olan o kadar daha çöküyor. Hak etmedi bunu hiç kimse. Yeter artık; bir dur diyen yok. Her şeye lafı geçiyor, 'Dur' diyor ama buna 'Dur' diyemiyor; neden acaba? ...Demesi gerekiyor... Yeter artık. Bu TC'mize yakışmıyor"

Diğer vatandaşların görüşleri ise şöyle:

"Geçinemiyoruz; eskiden daha rahattı. Şimdi zorlanıyoruz. Bak bu saatte çıkıyoruz, öğlen saati çıkıp taze sebze almak varken bu saatte niye çıkıyoruz seçilmişi almaya. Bu saatte öğlene göre daha uygun oluyor öğlen saatine göre."

"Fiyatlar pahalı. Zor geçiniyoruz, tek maaşla. Bir avantajımız evimiz kendimizin. Bir daha oy yok"

"YAZIK GÜNAH, ÇOLUĞU ÇOCUĞU PERİŞAN OLAN BİR SÜRÜ AİLE VAR"

"Tabii ki (bütçemizi ) zorluyor bu fiyatlar. 3 tane üniversite öğrencim var. İnanılmaz zorluyor... Biz Mahmutbey'de oturuyoruz, bu pazarın fiyatları Mahmutbey'e göre daha güzel... Görüyorsun en ucuz pazar neresiyse insanlar oraya gidiyor. Yazık günah, çoluk çocuğu perişan olan bir sürü aile var. Ben harçlık veriyorum öbürü veremiyor mesela. Benim koyduğum beslenmeyle onun koyduğu beslenme arasında bir sürü fark var. Ne oluyor bu sefer; bir sürü sorunlu çocuk ortada"

"Bu pazara ilk defa geliyorum, ama fiyatlar çok güzel. Ben alışveriş yapabiliyorum. Dar gelirliye tabi ki zor, özellikle de emeklilere. Allah yardımcıları olsun."

"ÜST MERCİLER ANLAMADIKTAN SONRA NE DESEN BOŞ"

"Şu anda Türkiye'nin durumu zaten belli. Üst merciler anlamadıktan sonra ne desen boşa dil döküyorsun."

"Fiyatlar çok pahalı; alınmıyor. Domates bir türlü düşmüyor"

"Kıt kanaat geçiniyoruz. Aman aman bir bolluk içinde yaşamıyoruz. Yettiğini alıyoruz, yetmediğini alamıyoruz."

"Biraz meyve aldık. Emekli ne alabilir ki? Eşim 66 yaşında; emekli ama hala adam çalışıyor. Genç çocuğum var üniversite bitirdi. Tereddütteyim, acaba iş bulabilecek mi bulamayacak mı? Bilemiyoruz yani."

Kaynak: ANKA