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Merkez Bankası: Kasım'da hanehalkının enflasyon beklentisi geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılı Kasım ayı için yıllık enflasyon beklentilerinin azaldığını duyurdu. Piyasa katılımcıları için %27,2, reel sektör için %47,8 ve hanehalkı için %64,1 seviyelerine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre, 2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

TCMB, kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri verisini açıkladı. Buna göre; 2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası: Kasım'da hanehalkının enflasyon beklentisi geriledi
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğuz Çelik:

Allah aşkına bunlar ne anlatıyor biri çıkıp açıklasın

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