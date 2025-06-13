TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Düzce'de İncelemelerde Bulundu

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Düzce'de

DÜZCE - Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Düzce'de zirai dondan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Geçtiğimiz Nisan ayında etkili olan zirai don olayından Düzce de etkilendi. TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, bugün kente gelerek Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak köyündeki fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. Komisyon üyelerine Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun eşlik etti. Ayrıca üyeler, çiftçilerle de bir araya geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Müdürü Esra Uzun, "10-12 Nisan tarihlerinde ilimizde meydana gelen zirai don olayından kademeli olarak zarar görüldü. 400 rakımın üzerindeki bölgelerde zarar oranları değişmekle birlikte, 800 ila 1000 rakım arasında zararlar söz konusu. Bulunduğumuz alan 650 rakımda yer alıyor ve bahçenin tamamı zarar görmüş durumda. Kaynaşlı ilçemizde 720 çiftçiden dilekçe aldık. Zarar tespit çalışmaları yapılarak Bakanlığımıza bildirildi" ifadelerini kullandı.