GÜNDEM ÖZETİ / 13 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

( İstanbul )

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüşecek.

(İstanbul/13.10/15.00)

3- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girecek hava araçlarının teslim törenine iştirak edecek.

(Ankara/16.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.10)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli kira sertifikasının ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla "Mazimizin Bekçisi Ahmet Süheyl Ünver Sergisi", Rami Kütüphanesi'nde açılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftası, ikas Eyüpspor-Samsunspor ve Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Rize/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor, Erzurumspor FK-Boluspor, Sakaryaspor-Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Sivas/16.00/Erzurum/17.00/Sakarya/Diyarbakır/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ilk ayağında Fenerbahçe Medicana-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Gençlik-Altekma maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

