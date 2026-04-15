GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında, "Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temalı Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium'da düzenlenecek 8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile "AB-Türkiye: Rekabet Gücünü Birlikte Geliştiriyoruz" konulu sempozyuma iştirak edecek.

(Ankara/11.30/Antalya/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sem Biotech Vakumlu Steril Kan Tüpü Üretim Tesisinin açılışına ve Expomed Eurasia Fuarı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/09.00/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ücretli çalışan, mart ayı motorlu kara taşıtları verilerini, 2024 yılı girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Genel Kurulu ve Yıllık Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Kahramanmaraş'ta bir okulda 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC Asvel ekibine konuk olacak.

(Villeurbanne/21.00)

2- Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı dördüncü maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

3- SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci ayağında, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana ve Altekma-İstanbul Gençlik maçları oynanacak.

(Bursa/16.00/İzmir/19.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 6. hafta erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek.

(Bursa/17.00)

5- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında, Celta Vigo-Freiburg, Real Betis-Braga, Nottingham Forest-Porto ve Aston Villa-Bologna müsabakaları oynanacak.

(Vigo/19.45/Sevilla/Nottingham/Birmingham/22.00)

6- UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, AZ Alkmaar-Shakhtar, AEK-Rayo Vallecano, Fiorentina-Crystal Palace ve Strasbourg-Mainz müsabakaları yapılacak.

(Alkmaar/19.45/Atina/Floransa/Strazburg/22.00)

***

Kaynak: AA