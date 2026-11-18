(TBMM) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplandı. Komisyonda, GSS borçlarının silinmesi ve istihdam teşvikinin uzatılmasına dair düzenlemelerin de yer aldığı "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülüyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplanan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri başladı.

AK Parti tarafından sunulan teklifle, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tahsilinden vazgeçilmesi, kadın ve gençlerin istihdamını destekleyen teşvikin 2028 sonuna kadar uzatılması, BOTAŞ'ın bazı vergi ve fon borçlarının mahsup edilmesi öngörülüyor. Teklifte ayrıca yenilenebilir enerji yatırımları, lisanssız elektrik üretimi, kamu üniversite hastanelerinin finansmanı ve Jandarma ile Polis Meslek Yüksekokullarına giriş koşullarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

"KANUN TEKLİFİNDE GENÇLER VE KADINLAR İÇİN ÖNEMLİ TEŞVİK VAR"

Komisyon Başkanı Mustafa Varank, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yaptığımız bu günlerde, ülkemizin enerji dönüşümünü etkileyecek düzenlemenin komisyonumuzda görüşülüyor olması son derece anlamlı. Türkiye, bu toplantıya en güzel şekilde ev sahipliği yaparak küresel iklim diplomasisinde önemli bir vizyon ortaya koyuyor. Sorumluluk ve taahhütlerin kalıcı kazanımlara dönüşmesi için yeni enerji yatırımlarının hızlandırılması, şebeke altyapılarının güçlendirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması, bildiğiniz gibi, büyük bir önem arz ediyor. Bunu sağlayacak olan da sağlam bir hukuki altyapı, öngörülebilir düzenlemeler ve şeffaflık. İşte bu kanun teklifiyle bu alanlara ve yatırımcı güvenine katkı sağlanacağı öngörülmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda enerji mevzuatındaki hukuki belirsizlikler bu tasarıyla giderilmiş olacaktır. Kanun teklifimiz yürürlük ve yürütme hükümleriyle birlikte 15 maddeden oluşuyor. Bu teklifle özellikle kadınların, gençlerin ve mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışanların istihdamını destekleyen önemli bir teşvik var. Bu teşvikin 2028 yılı sonuna kadar uzatılması öngörülüyor.

"119 FONDA 444 BİN 893 TEKİL YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILDI"

Bu kanun teklifinde yer alan en önemli başlıklardan biri de tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme. 7596 sayılı Kanun, küçük yatırımcının mağduriyetini önceleyen bir anlayışla tasarlanmıştı. Bu olaylar gündeme geldiğinde herkes Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Madoff vakasından örnekler vermişti. Oradaki mağdurlar ilk ödemelerini ancak 3 yıl sonra alabilmişler. Çıkarılan kanun kapsamında, 13 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yapılan ödemelerle birlikte olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan 333 bin 493 tekil yatırımcı, ara ödeme kapsamında net yatırım tutarlarını alabilmişlerdir. 7500 sayılı Kanun kapsamında bu fonlardaki varlıkların yatırımcılara geri ödenmesine yönelik süreçler devam ediyor. Sadece tasfiye süreçlerinde görev alanların ve sadece bu kanun çıktıktan sonraki görevleri kapsamındaki karar ve işlemlerinden doğan hukuki, idari ve mali sorumluluklarını düzenleyen bir maddeyi de burada görüşmüş olacağız."

ARSLAN: "TORBA KANUNLAR KALİTELİ YASAMA YAPMAMIZI ENGELLİYOR"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, kanun teklifinin farklı alanları ilgilendiren düzenlemeleri bir araya getiren torba kanun niteliğinde olduğunu belirterek, bu yöntemin yasama kalitesini düşürdüğünü söyledi.

İki yıl önce komisyondan geçen benzer düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatan Arslan, "İlgili ilgisiz her konunun bir torbanın içine atılıp getirilmesi kaliteli bir yasama yapmamızı hep engelliyor" dedi. Birbiriyle bağlantısı bulunmayan düzenlemelerin ilgili komisyonlarda görüşülmesi gerektiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bizim görevimiz torba şeklinde, birbirine benzeşmeyen, elin beş parmağı gibi birbiriyle iltisaklı olmayan düzenlemeleri burada görüşmek değil. Kaliteli, bozulmayan, ihtiyaca cevap veren, komisyonun özellikle de Genel Kurul'un, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını zedelemeyecek işler yapmamız lazım. Biz burada bir kanun düzenlemesi yapıyoruz, Anayasa Mahkemesi'nden geri dönüyor. Hem burada zaman kaybı yaşamış oluyoruz hem de kaliteli bir yasama yapmamış oluyoruz."

Arslan, farklı komisyonların görev alanına giren konuların ilgili komisyonlarda ele alınabileceğini belirterek, teklifin yeniden değerlendirilmesini istedi.

ATEŞ: "BOTAŞ'A İLİŞKİN DÜZENLEME ANAYASA'YA AYKIRI"

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de teklif içerisinde İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık ve Plan ve Bütçe komisyonlarını ilgilendiren düzenlemeler bulunduğuna işaret ederek, ilgili komisyonların görüşlerinin alınmamasını eleştirdi.

Teklifin 5'inci maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Ateş, BOTAŞ'ın devlete olan vergi borçları ile Hazine'den olan alacaklarının mahsuplaştırılmasına ilişkin düzenlemeye itiraz etti. Söz konusu işlemlerin 2027 yılı sonuna kadar her ay yapılmasının öngörüldüğünü, ancak bu işlemlerin bütçenin gelir ve gider hesaplarına yansıtılmayacağını belirten Ateş, BOTAŞ'a yapılan görevlendirme ödemelerine ilişkin rakamlar arasında fark bulunduğunu söyledi.

Ateş, Muhasebat Genel Müdürlüğü kayıtlarında yılın 10 ayında BOTAŞ'a ödenen görevlendirme giderinin 91 milyar lira olarak gösterildiğini, komisyonda Maliye Bakanlığı'ndan gelen uzmanın ise bu yılki tutarın 450 milyar liraya ulaşacağını söylediğini aktardı. Aradaki farkın açıklanmadığını savunan Ateş, Anayasa'nın 161'inci maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na işaret ederek, bütün gelir ve giderlerin bütçede gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Ateş, "Bu durum mali şeffaflığa aykırıdır, mali disipline aykırıdır, Meclis'in bütçe hakkına aykırıdır. Dolayısıyla Anayasa'ya aykırı gerekçesiyle bu maddenin tekliften çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA