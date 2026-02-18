TBMM Genel Kurulu... Gökhan Günaydın: Siz Tecrit Ederek, İzole Ederek Ekrem Başkanı ve Arkadaşlarını Halktan Kopartabileceğinizi mi Sanıyorsunuz?

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Adalet Bakanı değişti. Ceza ve tevkifevleri izinlerine artık Mehmet Yılmaz bakıyor. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı; bugün çarşamba, Ekrem İmamoğlu'nun yanına beş gündür bir tek milletvekili sokulmadı. Siz tecrit ederek, izole ederek Ekrem Başkanı ve arkadaşlarını halktan kopartabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu zalimlikleriniz elinizde patlar. Hiçbir arkadaşımızı betonların içine terk etmeyeceğiz ve bunların hesabını birer birer sizden soracağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Emekli bayram ikramiyesi 17 bin lira olsun"

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, ramazan ayının sonunda emeklilere 5 bin lira bayram ikramiyesi verileceğinin söylendiğini belirterek, "Kurbanın parası yettiği gibi bir de artıyordu. Bu para bugün ise 5 bin lira olursa, bu 5 bin lira ile hiçbir şey alamayız. Bir kurbanın bacağını bile alamayız, budunu bile alamayız. O nedenle gelin; o günkü şartlarda asgari ücretin yüzde 60'ına tekabül ediyordu. Bugünkü asgari ücretin yüzde 60'ı 17 bin lira yapıyor. Yine 17 bin liraya kurban alamayız ama somut örnek olduğu için bunu vermek istiyorum. Başka örnekler de verebilirdim; altın, zeytinyağı, peynir veya mazot örneği verebilirdim. Herkesin aklında kalsın diye söylüyorum. O nedenle asgari ücretin yüzde 60'ı olan 17 bin lirayı bu vatandaşlarımıza bir bayram ikramiyesi olarak verirseniz çok iyi olur. Çünkü faize vermiş olduğunuz ocak ayındaki 463 milyara karşılık burada vereceğiniz onun çok altında. Ben bu konuda bir kanun teklifi verdim. İktidar da inşallah bu kanun teklifine kulak verir, kendisi de bir kanun teklifi olarak getirir ve 17 bin lira olarak verir" diye konuştu.

"Kadının, çocuğun, gençlerin, emeklinin, köylünün, yaşlının umut hakkının olması lazım"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise Türkiye'nin en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülke olduğunu vurgulayarak, "Başka ülkelerde gıda enflasyonu azalırken, Türkiye'de artıyor. Et fiyatları ulaşılmaz oldu. Meyve sebze fiyatları ulaşılmaz oldu. Et fiyatları Avrupa'nın iki katına geldi. İktidarı bu konuda görev almaya hep davet ettik. Ne yazık ki her geçen ay bu problem giderek derinleşti" dedi. Çömez, "Bu ülkenin bir umut hakkı olması lazım. Kadının, çocuğun, gençlerin, emeklinin, köylünün, yaşlının umut hakkının olması lazım. Biz onların umut hakkını konuşmak yerine bir terörist başına verilecek umut hakkını konuşuyoruz. Bu bahsettiğimiz bütün sorunların çözümünün adresi olması lazım. Bu yüce Meclis'in çatısı altında demokrasinin kurum ve kurallarının işler hale gelmesi lazım. Hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi lazım. Özgürlüklerin kurumsallaşması lazım. Devlet kurumlarının şeffaf yönetilmesi lazım" ifadesini kullandı.

"Yüce Meclis'e böyle bir raporunun gelmesini kabul etmiyorum"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugünkü son toplantısına ilişkin de eleştirilerini sıralayan Çömez, "Biz bütün bunları konuşabilmek yerine yasa dışı bir şekilde, Anayasa'da, hukukta olmayan, yargı veya mahkeme kararıyla kurulmamış ve yasada yeri olmayan bir tek imza ile kurulmuş komisyonda umut hakkını konuşur hale geldik. Komisyon raporuna baktığımızda, ruhuna baktığımızda bir tek çare var. Sanki bütün bu problemlerin çaresi İmralı canisine özgürlük. Ona İmralı'da yapılacak olan küçük bir saraycık ve askerimizi, polisimizi şehit etmiş 9 bin teröristin entegrasyon, iş hakkı ve güvenliği konuşuluyor. Yüce Meclis'e böyle bir raporunun gelmesini kabul etmiyorum. Meclis'in vazifesi teröristlere af getirmek, terörist başına özgürlük vaat etmek değildir" şeklinde konuştu.

"Bu rapor uluslararası literatürde 'Türkiye modeli' olarak anılacak yerli ve milli bir çözüm iradesinin belgesidir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporunun kabul edildiğini hatırlatarak, raporun "sıradan bir bürokratik metin olmadığını" söyledi. Akçay, sürecin "asla bir taviz, pazarlık ya da genel af süreci olmadığını" savunarak, "Komisyon legaldir, katılmayanlar da bu raporun içeriğini, yapılan çalışmaları bir hariçten gazel okuma şeklinde çarpıtmaya da çalışılmasın" dedi. Akçay, şöyle devam etti:

"Daha önce yaptıkları gizli anayasa görüşmeleri legal miydi, onu da sormak gerekir. Bu rapor seksen sekiz saatlik mesainin, binlerce sayfalık tutanağın ve en önemlisi ortak aklın tecessüm etmiş halidir. Bu çalışma Meclisimizin temsil gücü ve demokratik meşruiyeti içinde toplumsal barışı kalıcı kılma sorumluluğunun bir tezahürüdür. Terörün on yıllardır ülkemizin enerjisini tükettiği, kalkınma ufkunu daralttığı, sosyal bağlarımızı örselediği bir gerçektir. Bu nedenle, mesele günlük polemiklerin değil, devlet aklıyla, millet vicdanının birlikte konuşacağı bir milli güvenlik, bir milli birlik, demokrasi ve hukuk meselesidir. Raporun en önemli hassasiyetlerinden biri şudur: Bu çalışma af mahiyetinde asla değildir. Kamu vicdanını gözeten, hukuk düzeninin belirlilik ilkesini merkeze alan bir çerçeve ortaya koymaktadır. Esas olan terör örgütünün feshi ve silah bırakmasının güvenli biçimde teyidi, sürecin öngörülebilir takip mekanizmalarıyla yürütülmesi ve her adımın hukuk devleti zemininde atılmasıdır. Terörü bitirmenin yolu terörü meşrulaştırmak değil, terörün bütün vasıtalarını etkisizleştirerek milletimizin huzurunu teminat altına almaktır. Terörsüz Türkiye demek milletimizin ayağındaki tüm prangaları söküp atmak demektir. Bin yıllık kardeşlik hukukumuzdan aldığımız ilhamla bu topraklarda huzuru geçici bir heves değil, baki bir gerçeklik kılmaktır. Bu rapor uluslararası literatürde 'Türkiye modeli' olarak anılacak yerli ve milli bir çözüm iradesinin belgesidir ancak şunun altını kalın çizgilerle de çizmek isterim: Bu süreç ve ortaya konan irade asla bir taviz süreci değildir, bir pazarlık ve al ver süreci değildir. Meclis Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu rapor ve atılacak adımlar bir genel af mahiyetinde hiç değildir. Kamu vicdanını yaralayacak, şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım bu çatının altında atılamaz."

"Bu bir nihayet değil, yeni bir başlangıçtır"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise konuşmasında Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporunun geniş mutabakatla kabul edilmesine "büyük anlam biçtiklerini" belirtti. Özellikle 6'ncı ve 7'nci başlıklardaki yasal değişim vurgularını kıymetli gördüklerini söyleyen Koçyiğit, şöyle konuştu:

"AİHM ve AYM kararlarının eksizsiz uygulanması vurgusunun yer alması meselesini çok kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Ayrıca, yine, kayyum uygulamasına dair belirlemenin kendisi, fikir ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması, TMK ve TCK'de değişiklik önerileri gibi aslında bugüne kadar sorunlu olarak gördüğümüz birçok alanda bir reforma, bir düzeltmeye dönük tavsiyelerde bulunmuş olmasını da önemsediğimizi ifade etmek istiyoruz. Bütün bu raporun kendisi çok kıymetli olmakla beraber özellikle 6'ncı ve 7'nci bölümün kendisi asıl meselenin bundan sonra başladığını da ifade etmek gerekiyor. O anlamıyla bu bir nihayet değil, yeni bir başlangıçtır. Gerçekten demokratik entegrasyon süreciyle uyumlu yasaları yapmak ve bunları yine Komisyon sürecindeki gibi bir ortak akılla, bir müzakere anlayışıyla, bir uzlaşı anlayışıyla hayata geçirmeyi önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Yine, bir kez daha bu rapor sürecine emek veren bütün partilere, bütün milletvekillerine ayrıca da teşekkür ettiğimi ifade etmek isterim."

"17 milyon emekliye verilecek tutarın faize verilen paranın yüzde 4'ü bile değil"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 2026 Ocak ayı bütçe gerçekleşmelerine göre 1 trilyon 421 milyar lira gelire karşılık 1 trilyon 635 milyar lira gider olduğunu, bütçenin 214,5 milyar TL açık verdiğini belirtti. "Büyük Türkiye", "Türkiye Yüzyılı", "Ekonomimiz çok güçlü" söylemlerine karşın ortaya çıkan performansın bu olduğunu ifade eden Günaydın, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in faiz ödemek için dışarıdan borç alındığını söylediğini aktardı. Gelirin büyük bölümünün vergi ve cezalardan oluştuğunu dile getiren Günaydın, ocak ayında 1 trilyon 181 milyar TL vergi toplandığını, yıllık 348 milyar TL ceza hedeflenirken ilk ayda 802 milyar TL ceza kesildiğini söyledi. Emekli ikramiyelerine de değinen Günaydın, 4 bin TL'lik ikramiyenin 5 bin TL'ye çıkarılmasının bütçeye 17 milyar TL yük getireceğinin söylendiğini, buna karşın yalnızca ocak ayında 456 milyar TL faiz ödendiğini belirtti. 17 milyon emekliye verilecek tutarın faize verilen paranın yüzde 4'ü bile olmadığını söyledi.

"Bu zalimlikleriniz elinizde patlar"

"Bu tablo böyle devam etmez. Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayı diyorsunuz; geçen sene ramazan ayında ne yaptığınızı biliyoruz, bu sene de ramazan geldi" diyen Günaydın, şöyle konuştu:"

"Adalet Bakanı değişti. Ceza ve tevkifevleri izinlerine artık Mehmet Yılmaz bakıyor. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı; bugün çarşamba, Ekrem İmamoğlu'nun yanına beş gündür bir tek milletvekili sokulmadı. Siz tecrit ederek, izole ederek Ekrem Başkanı ve arkadaşlarını halktan kopartabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu zalimlikleriniz elinizde patlar. Hiçbir arkadaşımızı betonların içine terk etmeyeceğiz ve bunların hesabını birer birer sizden soracağız."

"Komisyon toplam seksen sekiz saatlik bir çalışmayı gerçekleştirmiştir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz yoğun, sabırlı ve titiz bir mesainin ardından raporunu tamamlamıştır. Rapor yapılan oylama sonucu 47 kabul, 2 ret, 1 çekimser olarak kabul edilmiştir. Komisyon toplam seksen sekiz saatlik bir çalışmayı gerçekleştirmiştir. Siyaset kurumundan sivil topluma, hukuk çevrelerinden akademiye, şehit aileleri ve gazilerimizden ilgili kurum temsilcilerine kadar farklı kesimler dinlenmiş, mesele çok boyutlu, kapsamlı bir perspektifle ele alınmıştır. Yedi ana bölümden oluşan rapor, milli dayanışmanın güçlendirilmesi, kardeşlik hukukunun tahkimi, demokratik standartların yükseltilmesi ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kalıcı huzurun tesisini esas alan kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. Bu süreçte emeği geçen başta Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'e, tüm Komisyon üyelerimize, katkı sunan paydaşlara ve çalışmaları milletimizle buluşturan basın mensuplarına buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA