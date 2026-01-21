TBMM Genel Kurulu'nda Ak Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nun Gündem ve Çalışma Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Önerisi Kabul Edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Ak Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nun çalışma takvimine ilişkin verdiği öneri AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Böylece Genel Kurul, bu hafta en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni bugün ve yarın çalışarak tamamlayacak. Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini tamamlamak için ise gerekirse Cuma günü de çalışacak.

TBMM Genel Kurulu, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı. AK Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nun çalışma takvimine ilişkin verdiği öneri AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Buna göre, TBMM Genel Kurulunun gündeminin birinci sırasına en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi alındı.

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bu hafta bugün ve yarın devam edilecek. İlk 17 maddesi kabul edilen Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ise 22 Ocak Perşembe günü tamamlanması, kanun teklifinin tamamlanamaması halinde 23 Ocak Cuma günü saat 14.00'te toplanması ve bu birleşimde denetim konularının görüşülmeyerek gündemin kanun teklifi ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında bulunan işlerin görüşülmesi ve aynı birleşimde 214 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanması öngörülüyor.

Genel Kurul, haftaya Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Öte yandan Genel Kurul'da ihtisas komisyonlarında boş bulunan ve AK Parti Grubuna düşen üyelikler için seçim yapıldı. Anayasa komisyonunda boş bulunan bir üyelik için AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Sağlık, Aile ve Çalışma Sosyal İşler Komisyonu'nda boş bulunan bir üyelik için AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonunda boş bulunan bir üyelik için AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır seçildi.

Komisyon üyelerinin belirlenmesinin ardından Genel Kurulda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.