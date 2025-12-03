TBMM Genel Kurulu... Dem Partili Temelli: "Tüik Başkanı Her Ay Emekçilerin, Emeklilerin Yüzde 2 Hakkını Gasp Ediyor"

(TBMM) - Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya sürekli suç işlemektedir. Evet, sadece algı yönetmiyor, sadece manipülasyon yapmıyor; adeta bir suç bağımlısı, her ay düzenli olarak suç işlemeye devam ediyor, her ay emekçilerin, emeklilerin yüzde 2 hakkını gasp ediyor" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Erhan Çetinkaya suç işliyor. Sen manevi haklarını düşünüyorsan, maneviyata önem veriyorsan neden milletin cebine elini uzatıyorsun? Sen doğru verileri versene" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan siyasi partilerin grup başkanvekilleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, iktidarın engelli politikaları ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.

Kaya: "11. Yargı Paketiyle infazda ve cezada eşitliği ortadan kaldırıyorsunuz"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin olarak, "Toplumsal rızayı üretme sorumluluğu öncelikle süreci yöneten, devlet adına karar verme yetkisine sahip iktidarlardadır. İktidarların bu süreçlerle ilgili biraz utangaç sahiplenmeleri ya da sürecin sadece en üst seviyede bir temsille sınırlı kalıp daha alt düzeydeki siyasal temsiliyetlerin bu konuda müdahil olmamaları, toplumda benzeri tereddütlere yol açmasına sebep oluyor. Dolayısıyla, girdiğimiz bu kritik aşamada artık toplumsal rıza üretmeye dönük siyasi iktidarın mutlaka daha net şekilde süreci sahiplenmesi, olası süreçleri daha iyi yönetmesi gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Kaya, Irak Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyareti için ise şunları söyledi:

"Sayın Barzani'ye yönelik bazı ifadelerin halkımızı üzecek, onları rencide edecek boyutlarda bir propagandaya dönüşmesini doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Şayet bu program varılan mutabakat çerçevesinde icra edilmişse iktidarı bu protokole ve bu mutabakata sahip çıkmaya ve varsa buralardaki yanlış adrese yönelen tepkileri göğüslemeye davet ediyoruz. Yok, şayet varılan mutabakatın dışında, davet edilen misafirlerin bir davranışı olmuşsa onu da kamuoyuyla paylaşmalarını arzu ediyoruz. Dolayısıyla iktidarın mutabakatıyla yürüyen bu programda hiçbir kabahati olmayan, mutabakat dışında bir adım atmamış olan misafirler üzerinden bir halkın rencide edilmesini doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum."

Kaya, Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan 11'inci Yargı Paketi'ne ilişkin ise, "11'inci paketle yargının sorunlarını çözmek yerine daha da ağırlaştırıyorsunuz. Siyaset kurumu var olan sorunları çözmekle mükelleftir, yeni sorunlar üretmek siyasetin işi değildir. Bu paketle yine istisna maddeleri getirerek infazda ve cezada eşitliği ortadan kaldırıyorsunuz. '31 Temmuz 2023 tarihi' diye bir tarih koyuyorsunuz, bugün yasayı getiriyorsunuz, aradan geçen iki yıllık süreden sonra yine yeni bir mağdur kesimi üretmiş olacaksınız. Bu sefer '1 Ağustos 2023'te suç işleyenin günahı ne' diye bir toplumsal talebin ortaya çıkacağını hep beraber görmemiz lazım. Dolayısıyla, yargı paketlerini cezaevinin kontenjanlarını azaltma olarak görmememiz lazım ya da ortaklarımızla bir bilek güreşi olarak da görmememiz lazım" ifadelerine yer verdi.

Kavuncu: "Memurun, emeklinin, çalışanların hakkına göz dikiliyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe ilişkin olarak, "Anmalar yapacağımız bir gün ama ne olacak? Ertesi gün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen dönem Yeni Yol grubu iktidarı çok hazırlıksız yakaladı ve engellilerin yaşadığı sorunlara Engelli Bakanlığı kurulmasına dair araştırma önergesi verdi, yeterli çoğunluk yoktu, araştırma önergesinin akabinde o önergenin devamında bu kurul oluşturuldu. Eğer o gün iktidar sıralarında yeterli milletvekili olsaydı engellilerle ilgili bu araştırma önergesi de çıkmayacaktı" dedi.

Kavuncu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin ise, "Resmi verilere göre yıllık enflasyon yüzde 31,07; aylık enflasyon yüzde 0,87 çıktı. Bu oranların anlamı şu; memurun, emeklinin, çalışanların hakkına göz dikiliyor, başka bir açıklaması yok. Zira, dışarıya çıkıp bakın, oranlar gerçekten bu şekilde mi, değil mi, hissediliyor mu? Mümkün değil... Bir karar alındı, kamuda görev yapan bir grup uzman ve üst düzey yöneticinin 30 bine kadar, kademeli şekilde ücretlendiriliyor ek ödeme alacaklarına dair bir durum var. Bu ciddi tartışma yarattı. Enflasyon bu ülkede herkesi etkiliyor ve kamuda çalışanların neredeyse yüzde 90'ı açlık sınırının altında ücret alıyor. Bu verilen imkan bütün kamuda çalışanlara verilmeli, gerekirse kademeli bir şekilde verilmeli" ifadelerini kullandı.

Temelli: "Bu Eğitim Bakanını protesto etmemek suç olmalı"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, şu ifadeleri kullandı:

"Engelliler haklarını istiyorlar, yardım istemiyorlar. Onları yaşamdan dışlayan, eve mahküm eden ve sonra muhtaçlık hikayesi üzerinden 'sosyal yardım' adı altında yoksulluğa mahküm eden anlayışa karşı engelliler haklarını istiyorlar. Nüfusun yüzde 13'ü engelli olmasına karşılık, bugün bütçeye baksanız ya da kamu kaynaklarının dağılımına baksanız bu grubu, engellileri dikkate alan bir hak paylaşımının olmadığını görürsünüz."

Temelli, "Dün Milli Eğitim Bakanını protesto etti diye Türkiye İşçi Partili gençler gözaltına alındılar. Ya, bu Bakanı protesto etmemek suç olmalı, protesto etmek değil çünkü bu Eğitim Bakanı protesto edilmeyi hak ediyor. Bu Eğitim Bakanı, Bakan da değil zaten çünkü bunu idrak etmiyor, nerede olduğunun, hangi bakanlığı yönettiğinin farkında değil. Gençler protesto etti diye, maalesef gözaltına alınıyorlar" ifadelerini kullandı.

Temelli, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Erhan Çetinkaya TÜİK Başkanıdır, sürekli suç işlemektedir. Evet, sadece algı yönetmiyor, sadece manipülasyon yapmıyor; adeta bir suç bağımlısı, her ay düzenli olarak suç işlemeye devam ediyor, her ay emekçilerin, emeklilerin yüzde 2 hakkını gasbediyor. Bu suç bağımlısı arkadaş tek başına işlemiyor, organize bir suç örgütü olmuşlar. Bağımsız bütün araştırma kuruluşları aylık enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde, yüzde 3 civarında olduğunu gösterirken biz böyle bir gaspla, hak gasbıyla karşı karşıyız. Neden? Yıl sonu hedefini tutturmak için. Enflasyon böyle düşürülmez; bu suçtur, bu bir gasptır. Bakın, buradan söylüyorum, bunlar mizah olsun diye söylediğim sözler değil, açıkça savcılara suç duyurusunda bulunuyorum. Evet, Erhan Çetinkaya hakkında harekete geçmeleri lazım, delil ortada" dedi.

Başarır: "Erhan Çetinkaya suç işliyor, bu suçu periyodik olarak her ay, her yıl işliyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Bugün Dünya Engelliler Günü. Bizim arzumuz ve dileğimiz, engelli bireylerin insan onuruna uygun bir yaşam sürmeleridir. Bunun için, parti programımızda, engellilerin her türlü ihmal ve dışlanmaya karşı korunması ve toplumsal hayata eşit bireyler olarak katılmasını hedefledik. Tüm engellilerin kendi mesleklerini yapmalarını güvence altına alan düzenlemeler yapacağız" dedi.

Başarır, enflasyon rakamlarına ilişkin ise, "Erhan Çetinkaya suç işliyor, bu suçu periyodik olarak her ay, her yıl işliyor. Şimdi, biz buna karşı çıkıp gündeme getirdiğimiz, konuştuğumuz için beyefendi şahsımıza manevi tazminat davası açıyor. Sen manevi haklarını düşünüyorsan, maneviyata önem veriyorsan neden milletin cebine elini uzatıyorsun? Sen doğru verileri versene. Çıkmış, taze sebze meyve fiyatları kasım ayında yüzde 9,5'la en düşük seviyedeymiş. Peki, TÜİK'e göre en çok ne artmış? Evcil hayvan ürünleri. Ya, bu adamlar markete girdiği zaman birkaç ürünü seçiyor, milyonların pek almadığı, milyonların aldığı ürünlerle bir ortalama yapıyor. Halkla dalga geçiyor" diye konuştu.