Fuat Oktay: 'Dünya Beşten Büyüktür' Yaklaşımı Artık Daha Fazla Kabul Görüyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, uluslararası düzenin artık küresel sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kaldığını belirterek, "Dünya beşten büyüktür" yaklaşımının artık daha geniş kabul gördüğünü, daha işlevsel, temsil edici ve karar alma mekanizmaları daha adil yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Oktay, yurt içi ve dışında düzenlediği "Dış Politika Söyleşilerinin" beşincisini, Tokyo'da Keio Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Keio Center for Strategy'de (KCS), " Orta Doğu'daki Güncel Dinamikler Işığında Türk-Japon Stratejik İlişkileri" başlıklı program kapsamında gerçekleştirdi.

Japonya'da görev yapan büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinliğin açılışında Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul konuştu.

Ertuğrul, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tarihsel dostluk ve karşılıklı dayanışma temelinde geliştiğini belirterek, iki ülkenin stratejik ortaklığını ekonomi, yatırım, teknoloji, bilim ve yükseköğretim gibi alanlarda daha ileri taşımaya kararlı olduklarını söyledi.

Komisyon Başkanı Oktay ise uluslararası sistemde yaşanan dönüşüme dikkati çekerek, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin artık küresel sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kaldığını ifade etti.

Oktay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) veto mekanizması nedeniyle işlevsiz hale geldiğine dikkati çekerek, "'Dünya beşten büyüktür' yaklaşımı bugün artık daha geniş kabul görüyor." dedi.

BMGK'nin Ukrayna, Gazze, Basra Körfezi, Afrika, Pakistan, Afganistan gibi birçok bölgedeki sistem çatışmalarını önleyemediğine, insani krizleri durduramadığına ve eşit yaklaşım sergileyemediğine işaret eden Oktay, daha işlevsel, temsil edici ve karar alma mekanizmaları daha adil yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Oktay, yapay zeka, kuantum teknolojileri, biyoteknoloji, siber güvenlik, uzay teknolojileri ve yarı iletkenlerin küresel güç rekabetinin merkezine yerleştiğine değinerek, Türkiye'nin Avrupa, Asya, Orta Doğu, Balkanlar, Karadeniz ve Orta Asya arasında stratejik bir merkez haline geldiğini söyledi.

Ayrıca Oktay, Türkiye'nin kriz yönetebilen, bölgeler arasında bağlantı kurabilen ve çok yönlü dış politika yürüten bir ülke olarak önem kazandığının altını çizdi.

Oktay, Filistin meselesinin bölgedeki istikrarsızlığın merkezinde yer aldığına dikkati çekerek, "Son 20 ayda Gazze'de yaşanan saldırılarda on binlerce Filistinli hayatını kaybetmiştir. Çok büyük bir bölümü kadın ve çocuklardan oluşan siviller yaşamını yitirmiş, milyonlarca Filistinli yerinden edilmiştir. Ateşkese rağmen insani durum hala son derece kaygı vericidir." diye konuştu.

"Gazze'nin yeniden inşasına başlanmalı"

Türkiye'nin çözüm bulunması amacıyla yoğun çaba gösterdiğini belirten Oktay, "Artık barış planının ilerletilmesi ve Gazze'nin yeniden inşasına başlanması gerektiğine inanıyoruz. Kalıcı barış için tek çözüm iki devletli çözümdür." ifadelerini kullandı.

Oktay, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde kurulması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin ateşkes ve yeniden inşa sürecine destek verdiğini söyledi.

Uygun koşullar oluştuğunda Türkiye ve Japonya'nın Gazze'nin yeniden imarında birlikte rol oynayabileceğini kaydeden Oktay, İran çevresindeki gerilimlerin küresel ekonomi ve enerji piyasaları üzerindeki etkilerine de değindi.

"Türkiye nükleer silahların yayılmasına karşı"

Oktay, Türkiye'nin nükleer silahların yayılmasına karşı olduğunu belirterek, "Hiçbir ülke, İsrail dahil, nükleer silaha sahip olmamalıdır." dedi.

Türkiye için Orta Doğu'nun soyut bir mesele olmadığını vurgulayan Oktay, "Göç, terörizm, enerji akışları, ticaret yolları ve siyasi istikrarsızlık doğrudan Türkiye'yi etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Japonya'nın da küresel enerji güvenliği ve deniz ticareti nedeniyle bölgedeki gelişmelerden etkilendiğini kaydederek, bunun Türkiye ile Japonya arasında Orta Doğu konusunda önemli bir işbirliği zemini oluşturduğunu ifade etti.

Katılımcıların ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Oktay, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından itibaren ilkesel bir tutum sergilediğini dile getirdi.

Oktay, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile iletişim kanallarını açık tuttuğunu hatırlatarak, İstanbul sürecinde tarafların müzakere masasına getirildiğini ve savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan'ın ABD ile İran arasında önemli bir arabuluculuk rolü üstlendiğine işaret eden Oktay, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da gerilimin azaltılması için çaba gösterdiğini söyledi.

Bölgesel sorunların çözümleri bölgesel aktörlerce sahiplenilmeli

Oktay, bölgesel sorunların çözümünün bölgesel aktörler tarafından sahiplenilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Dışarıdan gelen güçler çoğu zaman sorunları çözmek yerine daha da karmaşık hale getirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Japonya ilişkilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Oktay, iki ülkenin yapay zeka, yarı iletkenler, yeşil enerji, uzay teknolojileri, sağlık teknolojileri ve savunma sanayisi gibi alanlarda daha güçlü işbirliği geliştirebileceğini aktardı.

Oktay, Türkiye'nin Japonya'yı önemli bir ortak olarak gördüğünü, iki ülkenin kültürel anlamda birbirine oldukça yakın olduğunu kaydetti.

Suriye'nin yeniden inşası, Ukrayna'nın yeniden yapılanması ve Afrika'daki kalkınma projeleri gibi alanlarda birlikte çalışabileceklerine değinen Oktay, Japonya'nın ileri mühendislik ve sermaye gücü ile Türkiye'nin üretim kapasitesi ve bölgesel operasyonel tecrübesinin birbirini tamamladığını, savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin de yeni bir ivme kazandığını anlattı.

Oktay, Türkiye ile Japonya'nın Orta Doğu ve Afrika'da altyapı, enerji, bağlantısallık ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında ortak projeler geliştirebileceğini vurgulayarak, "Türkiye-Japonya ilişkilerini daha jeopolitik ve stratejik bir ortaklık seviyesine taşımamız gerekiyor." dedi.

Japonya'ya resmi ziyarette bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, bir hafta boyunca yoğun temaslarda bulunacak. Program kapsamında iki ülke arasındaki ilişkiler, ekonomi, yatırım, ticaret, turizm ve diplomasi gibi farklı alanlarda gerçekleştirilecek görüşmelerle kapsamlı biçimde ele alınacak.