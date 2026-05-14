Fuat Oktay'dan AB üyelik süreci tepkisi: 70 yıl kabul edilebilir değil

(TBMM) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Çek Cumhuriyeti Senatosu Başkanvekili Jiri Obelfalzer ve beraberindeki heyet ile görüştü. Oktay, Obelfalzer'a AB üyelik süreci ile ilgili net bir görüş sergilediği için teşekkür ederek "70 yıl kabul edilebilir değil, AB'ye üye olan diğer ülkelere baktığımızda Türkiye kriterler olarak çok daha iyi durumda" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Çek Cumhuriyeti Senatosu Başkanvekili Jiri Obelfalzer ve Çek Cumhuriyeti Senatosu Dışişleri, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Pavel Fischer ve beraberindeki heyetle ile TBMM'de görüştü.

Görüşmede AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, AK Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, TBMM Dışişleri Komisyonu Danışmanı ve Büyükelçi Murat Yavuz Ateş, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkan Yardımcısı Ayşegül Saka, Yasama Uzmanları Rezak Tavlı ve Hakan Murat yer aldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, uzun zamandır bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek "Bugün sizleri Ankara'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Çekya ile yakın işbirliğimiz hem çok boyutlu ama aynı zamanda yapıcı diyaloğumuzla birlikte sürekli gelişen bir ivmede bunu daha da ileri aşamaya götürme arzusundayız. Sadece hükümetler veya devlet başkanları nezdinde değil ama bu pozitif ajandayı parlamenter diplomasi boyutunda parlamentolar nezdine yansıtmayı arzu ediyoruz" dedi.

Gelecek dönemde cumhurbaşkanları düzeyinde karşılıklı ziyaretlerin yapılmasının gündemde olduğunu memnuniyetle öğrendiğini kaydeden Oktay, "Aynı çerçevede yine Meclis başkanımızın hem Çekya Senatosu Başkanı hem Temsilciler Meclisi Başkanını Ankara'ya davet ettiklerini biliyorum. Ümit ediyorum o ziyaretler de kısa sürede gerçekleşir ve yine ilişkilerin gelişmesine somut katkılar verilmiş olur" diye konuştu.

Oktay, Dışişleri Komisyonları olarak karşılıklı ziyaretlerin düzenli ve yapısal zeminde sürdürülmesinin iki ülke arasında ilişkilere ivme kazandıracağına dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Sadece bir araya gelmenin ötesinde bir gündem çerçevesinde hem belirli alanlarda politika üretilmesine aynı zamanda da karşılıklı ilişkilerin somut projelerle daha ileri taşınması noktasına katkı verebilecek bir ajandayla bu ilişkilerin devam etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Her iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgedeki kırılganlıklara bakıldığında aslında ilişkilerimizin ne kadar kritik olduğunu, bölgenin kalkınmasının, dünya barışına, bölge barışına ne kadar katkı verebileceğini çok yakinen de görebilme imkanımız var."

"ÇEKYA İLE EKONOMİK ALANDAKİ İLİŞKİLERDE 6,5 MİLYAR HEDEFİNE ULAŞTIK"

Ekonomik alandaki ilişkilerde önceki 5 milyar dolarlık hedefi geride bırakıldığını belirten Oktay, "6,5 milyar hedefine ulaşmış durumdayız. Biz bunu bir an önce yeni hedef olan 10 milyar dolara ulaştırmayı arzu ediyoruz ve aynı şekilde dengeli ticaret çerçevesinde 10 milyar doları geride bırakma arzusundayız. Özellikle enerji sektöründe Çek yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Bu alanda karşılıklı yatırımları teşvik etmeye devam etmeliyiz. Birçok alanda da yatırımcıların ve iş insanların önündeki engelleri hem mal ve hizmetlerin ama aynı zamanda da insanların serbest dolaşımıyla alakalı önündeki engeller başta olmak üzere bu engelleri Parlamento olarak bizim bir an önce kaldırmamızda fayda var diye düşünüyorum. 10 milyar doların bile çok küçük bir rakam olduğunu her iki taraf olarak göreceğiz" diye konuştu.

Çekya ile savunma sanayi alanında da ilişkilerin son derece gelişme ivmesinde olduğuna değinen Oktay, "Hem kuruluşlarımız hem bu alandaki şirketlerimiz arasında devam eden işbirliğinden ve mevcut potansiyellerin hayata geçirilmesi önündeki çabalardan memnuniyet duyuyoruz. Özellikle haziran ayında gerçekleştirilecek müteakip Savunma Sanayi İşbirliği toplantısına ev sahipliği yapacağız. Burada somut adımların atılacağını ümit ediyoruz" dedi.

Oktay, bugünkü görüşmede de ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye - AB ilişkileri, Avrupa Atlantik Güvenliği, Transatlantik ilişkiler, NATO bünyesindeki müttefiklik ilişkileri, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım ve Lübnan'a yönelik saldırıları, Suriye'deki gelişmeler, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş ve Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere herkesi ilgilendiren Balkanlar da dahil bölgesel ve küresel gelişmeleri ve sınamaları ele alınacağını söyledi.

OBELFALZER: "TÜRKİYE'NİN ATACAĞI TÜM ADIMLARI DESTEKLEYECEĞİZ"

Çekya Senatosu Başkanvekili Jiri Obelfalzer de ziyaretin karşılıklı ilişkilere ivme kazandırmasını ümit ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada, bölgede çok önemli roller üstlenen bir ülke. Bizim için kilit, anahtar bir ortak. AB üyelik sürecinin mevcut halinden mutluluk duymuyoruz. Bu görüşmelerin güncellenmesine ve hızlandırılmasına çaba göstereceğiz. Şu anda cumhuriyetiniz bölgede, bu coğrafyada dominant hatta tek güvenilir ortak olarak adlandırabileceğimiz, istikrarı ve barışı sağlayabilecek bir güç olarak görünmektedir. Bu konuda Türkiye'nin atacağı tüm adımları destekleyeceğiz. Attığınız adımlar ve aldığınız önlemler için teşekkür ediyoruz. Ukrayna'nın savunma savaşı esnasındaki destekleriniz için de teşekkür ederiz."

OKTAY'DAN AB ÜYELİK SÜRECİ TEPKİSİ: "70 YIL KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Oktay, Obelfalzer'a AB üyelik süreci ile ilgili net bir görüş sergilediği için teşekkür ederek "70 yıl kabul edilebilir değil, AB'ye üye olan diğer ülkelere baktığımızda. Türkiye kriterler olarak çok daha iyi durumda" dedi.

Kaynak: ANKA