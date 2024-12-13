CHP'li milletvekilleri, teğmenlerin yeminiyle Genel Kurul'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri, CHP'li milletvekillerinin 'teğmenler' protestosuyla başladı. CHP'li milletvekilleri, Genel Kurul salonuna Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak ettikleri yemin gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlerin fotoğrafları ve yeminlerinin yazılı olduğu pankartla geldi.

PANKARTLA GELDİLER

Genel Kurul'da bugün Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. CHP'li milletvekilleri, görüşmeler öncesinde Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak ettikleri yemin gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlere selam yolladı. Vekiller, teğmenlerin fotoğrafı ve disiplin kuruluna sevk edilmesine sebep olan yeminin yazılı bulunduğu pankartlarla Genel Kurul'a geldi.