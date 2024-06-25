TBMM'de orman yangınlarına ilişkin grup önerileri reddedildi

(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin "orman yangınlarına" ilişkin grup önerileri AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi. Eski Tarım ve Orman Bakanı, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci CHP'nin önergesine karşı olduklarını olduklarını belirterek, "Biz göreve geldiğimiz 2002 yılından bugüne geride kalan 23 yıllık sürede hedefimiz olan 7 milyar ağacın elde edilebilmesine imkan sağlayacak tohumu ve fidanı toprakla buluşturmuş bir iktidarız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler öngören, Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinden önce partilerin grup önerileri görüşüldü. CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti, orman yangınlarıyla ilgili ayrı ayrı grup önerileri getirdi.

Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin elektrik şirketi DEDAŞ'ın da ihmallerine ilişkin iddialar gündemdeyken CHP Grubu Meclis sıralarına Şanlıurfa'da DEDAŞ'ın elektrik kesintilerine dikkat çekmek için "Şanlıurfa'da elektrikler kesik" yazılı dövizleri koyması dikkat çekti.

Eski Bakan Kirişci, "verilen önergeye karşıyız"

CHP'nin grup önerisinde AKP Grubu adına konuşan eski Tarım ve Orman Bakanı, Kahrmanamaraş Milletvekili Vahit Kirişci CHP'nin önergesinin aleyinde olduklarını belirterek 2006 yılında Meclis'ten çıkarılan Orman Kanunu'nu hatırlattı. Kirişci, "İnsan kaynaklarımızdan bahsettim, uluslararası merkezimizden söz ettim. Bir taraftan da 26 uçak, 105 helikopter ve dünyada 2 ülke var, Türkiye bunlardan biri 14 İHA'yı kullanıyoruz; 686 arazöz, 2 bin 655 ilk müdahale aracı, 831 iş makinesi ve 25 bin cengaverle hem havada hem de karada bu mücadeleleri veriyoruz. Biz göreve geldiğimiz 2002 yılından bugüne geride kalan 23 yıllık sürede hedefimiz olan 7 milyar ağacın elde edilebilmesine imkan sağlayacak tohumu ve fidanı toprakla buluşturmuş bir iktidarız" dedi.

Yapılan görüşmelerin ardından dört partinin grup önerisi de AKP ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda grup önerilerinin ardından kripto varlıklara ilişkin düzenleme içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.