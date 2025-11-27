TBMM'de Çevre Bakanlığı'nın Bütçe Görüşmeleri Gündemde

Haber: Zeynep BOZUKLU – Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifi görüşmeleri devam ediyor. Malatyalı vatandaşların mesajını okuyan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bize boş arsayı 4 senedir veremeyen insanlar bugün çıkmış 500 Konut projesini açıklıyor. 500 bin konut için olmayan arsayı nereden bulup yapacaksınız? Yine hayal mi satacaksınız? Lütfen olmayan arsaları, yapılmayan altyapıları, verilmeyen tapuları, nereye harcandığı belli olan paraları, tutulmayan sözleri Sayın Murat Kurum'un yüzüne söyler misiniz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri devam ediyor.

Komisyonda açıklama yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatyalı vatandaşların şikayetçi olduğu konuları gündeme getirdi. Ağbaba, Malatyalı'ların Bakan Kurum'a mesajını ileterek, şunları kaydetti:

"'Hükümetin, 2022 yılında duyurduğu, yüz binlerce insanı mağdur ettiği ilk evim 1 milyon arsa projesinde gelinen durumu bilgilerinize sunarız. 4 yıldır bekliyoruz. Verilmeyen arsalar, belirlenmeyen yerler, yapılmayan altyapılar, toplanan ama karşılığı olmayan paralar… 100 yılın projesi dediler. Altyapısı imara hazır dediler. 2002 Aralık ayından itibaren tabu dediler. Hiçbiri gerçekleşmedi. Sonra yeni takvim açıklandı. 2025 Temmuz'da her şey bitecek dediler. 2024 Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sayın Bakan Murat Kurum, 2025 Temmuz ayına kadar tamamlayacağız dedi. Kasım 2025 oldu. Daha birçok yerin arsaların yeri belli değil. TOKİ'ye gidiyoruz.

Bize boş arsayı 4 senedir veremeyen insanlar bugün çıkmış 500 Konut projesini açıklıyor. 500 bin konut için olmayan arsayı nereden bulup yapacaksınız? Yine hayal mi satacaksınız? Lütfen olmayan arsaları, yapılmayan altyapıları, verilmeyen tapuları, nereye harcandığı belli olan paraları, tutulmayan sözleri Sayın Murat Kurum'un yüzüne söyler misiniz' diyorlar. Ben de söyledim Sayın Bakan. Böyle bir mağduriyet var."

AK Partili Açıkkapı: CHP'li Gürsel Erol'un yapıcı eleştiri l erinin muhalefete örnek olmasını diliyorum

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Bugün benim de seçim bölgem olan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol'un burada dile getirdiği yapıcı eleştiriler aslında siyasetin seviyesini yükselten, milletimizin görmek istediği bir duruşu yansıtmaktadır. CHP'ye ve muhalefete örnek olmasını diliyorum. Çünkü eleştiri hakaretle değil, bağırmakla değil, milletin menfaatini önceleyerek yapıldığında bu meclisin gücü artar. Bugün Sayın Gürsel Erol'un yaklaşımı iktidar, muhalefet ayrımı gözetmeksizin hepimizin aradığı olgun siyaset çizgisinin açık bir örneğidir. Çünkü AK Parti hükümetleri milletimizin Beklentisi neyse onu yapmıştır" diye konuştu.

Muhalefet sıralarından, Açıkkapı'nın bu sözlerine, "Önce siz yanlışa 'yanlış' deyin. Çok ayıp ya. Üç gün önce sizin tavrınızı hepimiz gördük. Şu konuşmayı keşke üç gün önce yapsaydınız. Küfür ettiniz o gün. Siz küfür ederken sorun yok, biz konuşunca mı sorun" tepkileri geldi.

"Bakanlığınızın adı 'Şehircilik ve İnşaat Bakanlığı' olmalı"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Sayın Bakan aslında bakanlıktan çevre ve iklimi çıkarmamız lazım. 'Şehircilik ve İnşaat Bakanlığı' olmalı. Çünkü bütçenin içerisinde kalemlerin çoğu aslında bundan ibaret. Niye böyle söyledim biliyor musunuz? Türkiye'ye zarar veren iki büyük yasa, bir tanesi iklim yasası, öbürü de madencilik yasasıdır. Bu yasalar geçerken Türkiye'nin her yerinden insanlar geldiler. Açlık grevine bedenini yatıran insanlar oldu bu yasalar geçmesin diye" dedi.

"Gördüm burada da Murat Kurum İnşaat A.Ş.'yi"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ise şunları söyledi:

"Bizim kırmızı çizgilerimiz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağı, bu milletin bölünmez bütünlüğü, Türk ordusu ve emniyet güçleridir. Bizim hiçbir zaman kişiler kırmızı çizgimiz olmamıştır. O yüzden biz herkese her şekilde yanlış bulduğumuz, düzeltilmesi gereken noktaları söyleriz. Sayın Bakanım, bütçeniz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Bu kadar övgü bir Aziz Sancar'a yapılıyor, bir de size yapılıyor. Aziz Sancar'a yapılan övgüleri anlayabiliyorum biraz onların makaleleri falan olduğu için ama benim inşaat işlerine kafam yetmediği için o kadar övgü yapamayacağım."

Bakan Kurum, Türkeş'in bu sözlerine, "Deprem bölgesine gidince anlarsınız, hariçten gazel okuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Türkeş, Kurum'a "Zaten gördüm burada da Murat Kurum İnşaat A.Ş.'yi" cevabının üzerine iktidar milletvekilleri yoğun tepki gösterdi.