Haberler

TBMM'de Bu Hafta… Ak Parti Yeni Kanun Teklifi Sunmaya Hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM’de bu hafta, AK Parti TBMM Başkanlığı’na, KDV istisnası, afet konut satışları, emekli bayram ikramiyesi artışıyla ilgili düzenlemelerin de yer aldığı ekonomiye ilişkin bir torba kanun teklifi sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve bakanlarla iftarda bir araya gelecek.

(TBMM) - TBMM'de bu hafta, AK Parti TBMM Başkanlığı'na, KDV istisnası, afet konut satışları, emekli bayram ikramiyesi artışıyla ilgili düzenlemelerin de yer aldığı ekonomiye ilişkin bir torba kanun teklifi sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve bakanlarla iftarda bir araya gelecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyonlarda mesai devam edecek. Genel Kurul'da 13 maddesi kabul edilen Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor.

Genel Kurulda salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kabine üyeleri ve milletvekillerinin katılacağı iftar verilecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu hafta Ankara'daki STK temsilcilerine ve üniversitelerin rektörlerine de ayrı ayrı iftar vermesi planlanıyor.

AK Parti'nin bu hafta TBMM Başkanlığı'na ekonomiye ilişkin bir torba kanun teklifi sunması bekleniyor. Bu teklifte bazı alanlarda KDV istisnası, vergi düzenlemeleri, emekli bayram ikramiyesi artışı, afet konut satışına ilişkin hükümlerin yer alması öngörülüyor. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra 11 ilde yaptırılan afet konutlarının peşin ödemelerde 1 milyon 890 bin liralık konutları dörtte bir fiyatına 484 bin liradan, köy konutlarının da 448 bin liradan alınabilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

Araştırma Komisyonu'nda RTÜK ve BTK yetkilileri sunum yapacak

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda bu hafta salı günü RTÜK ve  BTK yetkilileri, çarşamba günü -Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun alt komisyonunda başkanlık seçimi yapılacak ve çalışma takvimi belirlenecek.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: ANKA
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...

Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra gözler Çin'e çevrilmişti! İlk tepki geldi

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Tepkileri bir tarafı memnun etmeyecek