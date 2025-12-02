TBMM Başkanı Kurtulmuş Tacikistan'da Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Duşanbe kentinde Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tacikistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla Duşanbe'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere dair imkanları ve fırsatları ele aldık. Tüm iş insanlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.