TBB Başkanı Sağkan TÜBAKKOM 14. Dönem Genel Kurul Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Haberler

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini yasal temellere oturtup zihniyet devrimini gerçekleştirmek bütün insanlığın kurtuluşu olacak, belki de tek kurtuluşu olacaktır." dedi.

Sağkan, kentteki bir otelde düzenlenen TBB Kadın Hukuku Komisyonunun (TÜBAKKOM) 14. Dönem Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında, mevcut dönem sözcüsü Trabzon Barosu'na emekleri için teşekkür etti, yapılacak seçimlerde bayrağı devralacak yeni dönem sözcüsü ve yürütme kuruluna başarılar diledi.

Sağkan, tarih boyunca insan hakları ihlallerinden herkesten çok payını alan kadınların, hak mücadelesinde öncü rol oynamalarına karşın mücadelesini verdikleri haklardan yararlanmak söz konusu olduğunda toplumsal cinsiyet ayrımcılığı duvarına çarptıklarını, kazanılmasına katkı sundukları haklardan mahrum bırakıldıklarını söyledi.

"Tarım devriminden bu yana kadını özel alana hapseden ve neredeyse evrensel olan sömürü ve cinsiyet temelli iş bölümü, ataerkil denilen, ölmekte olan bir karanlığın altında dünyanın bütün kadınlarını kız kardeşler yapmıştır." ifadesini kullanan Sağkan, dünyadaki büyük devrimlerin açık ya da örtük bir şekilde kadınların eseri olduğunu, erkekler tarafından yazıldığı iddia edilen ulusal tarih anlatısına inat ilerlemenin tarihinin keskin kaleminin kadınların elinde olduğunu anlattı.

"Bizim mesleğin doğası da ruhu da aslı da mücadeleyi içermektedir"

Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi sonrası sömürüye karşı ilk başkaldırılar, köleliğe karşı ayaklanmalar gibi birçok olaya kadınların öncülük ettiğinin altını çizen Sağkan, şöyle devam etti:

"Tarih boyunca yüzlerce örneğini yaşadığımız, sömürü karşısında korkmayan, sinmeyen, boyun eğmeyen kadınlar emek mücadelesinde, insan hakları mücadelesinde ve cinsiyet eşitliği mücadelesinde cesaretle yer almış, sırtında utanç verici bir heybe taşıyan insanlığı sarmış ve dünyayı yerinden oynatmıştır. Aynı şekilde avukatlar da hak savunucuları olarak tarih boyunca haksızlıklarla mücadelede öncü rol oynamışlardır. Çünkü bizim mesleğin doğası da ruhu da aslı da mücadeleyi içermektedir. Kadın avukatlar ise aynı zamanda 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' sloganının kahramanları olarak hak ihlallerine karşı verilen mücadelede, bir ellerinde kadın olmanın diğer ellerinde avukat olmanın gücüyle geleceğimizin ve umudumuzun resmini çizmektedirler."

Sağkan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Çağımız, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı coğrafyalarda refah düzeyinin yüksek olduğuna, kadınların, sınırları erkekler tarafından çizilen alanlara hapsedildiği coğrafyalarda ise tüm toplumun acı çektiğine tanık olmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini yasal temellere oturtup zihniyet devrimini gerçekleştirmek bütün insanlığın kurtuluşu olacak, belki de tek kurtuluşu olacaktır. Bizim en büyük şansımız dünyada bir eşi olmayan vizyonuyla toplumların gelişmelerinin sırrını, kadının gücü ve özgürlüğünde gören Mustafa Kemal Atatürk'e sahip olmamız, onun başlattığı hukuk devrimini yaşamış olmamızdır."

Kadınların ve avukatların öncülüğünde verilen mücadele sonunda İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden ve eksiksiz uygulanacak şekilde hayata geçeceğini ve her türlü ayrımcılığa karşı verilen mücadelenin okullarda ders olarak okutulacağını savunan Sağkan, "Gelecek kuşaklar bu zihniyet devriminden doğacak ve sizlere, erkek adaleti yerine gerçek adaleti sağlayana kadar TBB'nin, TÜBAKKOM ve barolarımızın kadın hakları merkezleriyle nerede bir hak ihlali varsa orada avukat olarak yer alan meslektaşlarımızın yanında omuz omuza mücadele edeceğimizin sözünü veriyorum." diye konuştu.

Sağkan, Spor Toto Süper Lig'de 7'nci kez mutlu sona ulaşan Trabzonspor'un şampiyonluğunu da kutladı.

Çeşitli kentlerden 24 baronun başkanı ve yöneticilerinin katıldığı, yarın sona erecek toplantıda, TÜBAKKOM'un 15. Dönem Başkanlığı için seçim yapılacak, ayrıca kadın hakları ve hukuku konularında paneller düzenlenecek.