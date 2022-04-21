Tayvan'da günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da Kovid-19 vakalarının sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 2 bin 386, dış kaynaklı 95 vaka tespit edildi, can kaybı görülmedi.

Günlük vaka sayısı, önceki güne göre yüzde 40 artarak salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Vakaların büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermeyen ve hafif belirtiler gösterenler olduğu bildirildi.

Orta düzeyde belirti gösteren 8, durumu ağır olan 1 hasta bulunduğu kaydedildi.

Adada önceki gün 1626'sı yerel ve 95'i yurt dışı kaynaklı 1721 vakaya rastlanmış, virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vaka sayısın mart sonundan itibaren görülen artış dikkat çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu adada en son 2021'in mayıs ve haziran aylarında Delta varyantının tetiklediği salgın dalgasında günlük vaka sayısı 500'ün üzerine kadar çıkmıştı.

Bu yıl 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üzerine çıkan günlük vakaların artışı sürüyor.

Yeni salgın dalgasının, bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan'da bugüne kadar 40 bin 186 vaka görülürken 856 kişi hayatını kaybetti.