Tayland ve Endonezya Stratejik Ortaklık Kurdu

Tayland ve Endonezya Stratejik Ortaklık Kurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ve Endonezya, ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini duyurdu. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Tayland Başbakanı Paetongtarn ile ekonomi ve savunma konularında işbirliğini güçlendirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ve Endonezya, ikili ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttiğini bildirdi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, başkent Bangkok ziyaretinde Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile görüştü.

İki lider görüşmede, Cakarta-Bangkok ilişkilerinin stratejik ortaklığa yükseltilmesi ile ekonomi ve savunma ilişkilerinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Prabowo, "deniz güvenliği, terörle mücadele, siber güvenlik işbirlikleri ile savunma ortaklıklarının" güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını bildirdi.

Myanmar'da "kapsayıcı ulusal diyalog" çabalarını ele aldıklarını kaydeden Prabowo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) "merkeziliğinin önemini" vurguladıklarını aktardı.

Tayland Başbakanı Paetongtarn da iki ülkenin ticaret, yatırım, turizm ve gıda güvenliği gibi çeşitli alanlarda işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Böylelikle 20 yıldır ilk kez bir Endonezya Cumhurbaşkanı resmi olarak Tayland'ı ziyaret etmiş oldu.

Prabowo'nun ziyareti Endonezya-Tayland arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümüne denk geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Eskişehirspor taraftarlarından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına engel

Galatasaray'ın şampiyonluğu bir ilimizi karıştırdı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.