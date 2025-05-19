Tayland ve Endonezya Stratejik Ortaklık Kurdu

Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ve Endonezya, ikili ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttiğini bildirdi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, başkent Bangkok ziyaretinde Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile görüştü.

İki lider görüşmede, Cakarta-Bangkok ilişkilerinin stratejik ortaklığa yükseltilmesi ile ekonomi ve savunma ilişkilerinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Prabowo, "deniz güvenliği, terörle mücadele, siber güvenlik işbirlikleri ile savunma ortaklıklarının" güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını bildirdi.

Myanmar'da "kapsayıcı ulusal diyalog" çabalarını ele aldıklarını kaydeden Prabowo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) "merkeziliğinin önemini" vurguladıklarını aktardı.

Tayland Başbakanı Paetongtarn da iki ülkenin ticaret, yatırım, turizm ve gıda güvenliği gibi çeşitli alanlarda işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Böylelikle 20 yıldır ilk kez bir Endonezya Cumhurbaşkanı resmi olarak Tayland'ı ziyaret etmiş oldu.

Prabowo'nun ziyareti Endonezya-Tayland arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümüne denk geldi.