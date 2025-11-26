Haberler

Tayland'da Kainat Güzellik Yarışması Organizasyonuna Gözaltı Kararı

Güncelleme:
Tayland'da mahkeme, Miss Universe Organizasyonu'nun ortaklarından Jakkaphong Jakrajutatip'in dolandırıcılık davasının duruşmasına katılmamasından dolayı gözaltına alınmasına karar verdi. Mahkeme, Jakkaphong'un kaçma riski taşıdığı gerekçesiyle hakkında karar aldı.

Tayland'da mahkeme, Kainat Güzellik Yarışmasını düzenleyen Miss Universe Organizasyonu'nun ortaklarından Jakkaphong Jakrajutatip'in hakkındaki dolandırıcılık davasının duruşmasına katılmaması nedeniyle gözaltı kararı çıkardı.

Bangkok Güney Bölge Mahkemesinin kararında, 2023'te dolandırıcılıkla suçlanıp kefaletle serbest bırakıldığı davada, Jakkaphong'un dünkü duruşmaya herhangi bir bildirimde bulunmadan katılmadığı belirtildi.

Dava, 26 Aralık'a ertelenirken mahkeme, "kaçma riski taşıdığı" gerekçesiyle Jakkaphong'un gözaltına alınmasına karar verdi.

Jakkaphong ve şirketi JKN Global Group Public Co. Ltd, 2023'te şirket tahvillerini satın alan Raweewat Maschamadol'u dolandırmakla suçlanıyor.

Raweewat, söz konusu işlemde yaklaşık 930 bin dolar zarara uğradığını iddia ediyor.

Mali sıkıntılar yaşayan JKN, 2023'ten itibaren yatırımcılara ödemelerini aksatmış, 2024'te borç yapılandırma sürecine girmişti. Şirketin yaklaşık 93 milyon dolar borcu bulunuyor.

JKN, Miss Universe yarışmasının haklarını 2022'de IMG Worldwide LLC'den satın almış, 2023'te ise hisselerinin yüzde 50'sini Meksikalı iş insanı Raul Rocha Cantu'nun sahibi olduğu Legacy Holding Group USA'ya devretmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
