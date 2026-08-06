Tayland-Myanmar Zirvesi: Sınır, Ticaret ve Enerji İşbirliği

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, sınır güvenliği, ekonomi ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini görüştü.

Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tayland Başbakanı Anutin, ülkeye resmi ziyarette bulunan Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile başkent Bangkok'ta bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki üst düzey temasların artırılması ve Tayland-Myanmar sınırında barış ile istikrarın korunması için ortak çalışmaları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

İki lider, çevrimiçi dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Tayland ile Myanmar arasındaki ikili ticaret hacmini 12 milyar dolara çıkarma hedefini yineleyen taraflar, sınır ticaretinin kolaylaştırılması ve yeni sınır kapılarının açılmasına yönelik çalışmaları ele aldı.

Enerji güvenliğinin stratejik öncelik olduğunu vurgulayan taraflar, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanındaki mevcut projelerin sürdürülmesi ve gelecekteki projelerin desteklenmesi konusunda mutabakata vardı.

İki ülkenin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Bengal Körfezi Çok Sektörlü Bilimsel, Teknik ve Eğitim İşbirliği Örgütü (BIMSTEC) dahil çeşitli mekanizmalar kapsamında bölgesel koordinasyonu güçlendirme taahhüdüne de değinilen görüşmede Anutin, Tayland'ın Myanmar'ın ASEAN süreçlerine tam katılımına yönelik desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA