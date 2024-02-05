Tatvan'da dondurucu soğuk: Çatılarda buz sarkıtları oluştu, araçlar battaniyeyle korundu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 dereceye düştüğü Tatvan ilçesinde, yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar dondu, yaban hayvanları dahil olmak üzere hayat buz tuttu. Günlerdir etkili olan kar ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte, araçlar dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, Gündüz hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 11'i bulurken geceyse sıfırın altında 16'ya kadar düştü. Araçlarını soğuklara karşı korumaya çalışan araç sahipleri battaniye yardımıyla araçlarını korumaya çalışırken bir çok araçta soğuktan dondu. Yaban hayatıda olumsuz yönde etkileyen soğukların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Soğuk havaların hayatı olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Turgut Hüseyni, "İlçemizde son zamanlarda ciddi bir kar yağışı oldu, kar yağışından sonra Antartika'yı arattırmayan bir soğukluk görmeye başladık. Çatılarda buz sarktıkları, arabaların çalışmaması, yolda yürüyemez hale geldik. Yani resmen donuyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Enver Başkan "Gündüzleri eksi 10-11 dereceyi görüyoruz. Havalar gerçekten çok soğuk. Akşamları daha da soğuk oluyor. Sabah araçlarımızı çalıştırdığımız zaman zorlanıyoruz, inşallah sıcak günlerimize bir an önce kavuşuruz" dedi.