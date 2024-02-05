Üye Girişi
Haberler

Tatvan'da dondurucu soğuk: Çatılarda buz sarkıtları oluştu, araçlar battaniyeyle korundu

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlar dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yaban hayvanları dahil olmak üzere hayat buz tuttu.

Tatvan'da dondurucu soğuk: Çatılarda buz sarkıtları oluştu, araçlar battaniyeyle korundu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 dereceye düştüğü Tatvan ilçesinde, yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar dondu, yaban hayvanları dahil olmak üzere hayat buz tuttu. Günlerdir etkili olan kar ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte, araçlar dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, Gündüz hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 11'i bulurken geceyse sıfırın altında 16'ya kadar düştü. Araçlarını soğuklara karşı korumaya çalışan araç sahipleri battaniye yardımıyla araçlarını korumaya çalışırken bir çok araçta soğuktan dondu. Yaban hayatıda olumsuz yönde etkileyen soğukların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Soğuk havaların hayatı olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Turgut Hüseyni, "İlçemizde son zamanlarda ciddi bir kar yağışı oldu, kar yağışından sonra Antartika'yı arattırmayan bir soğukluk görmeye başladık. Çatılarda buz sarktıkları, arabaların çalışmaması, yolda yürüyemez hale geldik. Yani resmen donuyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Enver Başkan "Gündüzleri eksi 10-11 dereceyi görüyoruz. Havalar gerçekten çok soğuk. Akşamları daha da soğuk oluyor. Sabah araçlarımızı çalıştırdığımız zaman zorlanıyoruz, inşallah sıcak günlerimize bir an önce kavuşuruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bitlis Tatvan Hayvanlar Ulaşım Çevre Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Şubat depreminde kaç kişi öldü? 6 Şubat 2023 depremi kaç şiddetinde oldu, kaç saniye sürdü? 6 Şubat yas ilan edildi mi? Deprem için Milli Yas ilan edilecek mi? 6 şubat okullar tatil mi 2024? 6 Şubat deprem yıl dönümü Resmi tatil mi, okullar açık mı? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 5 Şubat GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cevdet Akçay kimdir? Osman Cevdet Akçay kaç yaşında ve nereli? BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-9 ŞUBAT YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! TÜİK OCAK AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu, arttı mı? Zorunlu karşılık oranı ne demek? Türk lirası zorunlu karşılık faiz nedir? EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA | Maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024 | TÜİK enflasyonu oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon verileri bugün açıklanır mı? Resmi Gazete bugün (5 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? En yaygın bulunan kan türü nedir? Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı en fazladır
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title