Tatvan'da Aile Destek Merkezi'nde açılan kurslar kadınlara meslek öğretiyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki ADEM ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından tekstil ve giyim kursu açıldı.

ADEM'de açılan kursa katılan 16 kadın, hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri ürünleri pazarlayarak kazanç elde ediyor.

Kurs eğitmeni Ayşe Karaman, yaptığı açıklamada, kursiyerlere tekstil ve giyimle ilgili tüm incelikleri öğrettiklerini söyledi.

Karaman, "Bu kursu tamamlayan birkaç öğrencim atölye açtı. Burada yapılan işlemleri öğrenen kursiyerlerimiz tekstil fabrikalarında da çalışabilir. Her modülümüz 3 ay sürüyor. Kursu tamamlayanlara sertifika veriyoruz. Lise mezunları 750 saati tamamlayarak ustalık belgesi alıp usta öğretici olabiliyorlar. Buraya gelen kadınlarda özgüven de oluşuyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Aslıhan Kartal da "Yaklaşık 3 aydır buraya geliyorum ve memnunum. Güzel bir arkadaşlık ortamımız oldu. Burada çocuklar ve yetişkinler için kıyafetler ve birbirinden farklı giysiler hazırlıyoruz." dedi.