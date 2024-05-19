Üye Girişi
Haberler

Tatvan'da 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Etkinlikler kapsamında gençlik yürüyüşü düzenlendi, tören alanında saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalarda folklor gösterisi yapıldı ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa birçok önemli isim katıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Saadettin Aka İlkokulunda düzenlenen gençlik yürüyüşü, tören alanında sona erdi.

Tatvan Şehir Stadyumunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlamalarda, öğrenciler tarafından folklor gösterisi yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Remzi Demir, Belediye Başkanı Mümin Erol, Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

19 Mayıs kutlamaları 19 Mayıs Gençlik Bitlis Tatvan Spor Spor Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

 Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 19-20 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 19-20 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mourinho Beşiktaş'a mı geliyor? Jose Mourinho Beşiktaş ile anlaştı mı, teknik direktör olacak mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Galatasaray Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim oldu? GS FB yabancı VAR hakemi kim, nereli? Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! Yaralı veya ölü var mı? Olay nerede oldu? Beşiktaş - Hatayspor maçından kareler #9917 FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle! Başakşehir- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor kaçıncı oldu?
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title