Tatvan'da 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Saadettin Aka İlkokulunda düzenlenen gençlik yürüyüşü, tören alanında sona erdi.

Tatvan Şehir Stadyumunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlamalarda, öğrenciler tarafından folklor gösterisi yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Remzi Demir, Belediye Başkanı Mümin Erol, Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.