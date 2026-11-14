Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tatvan Çevre Yolu'nda tünel çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tatvan Çevre Yolu'nda tünel çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki çevre yolunda tünel çalışmalarının yüzde 50'si, 145 metre uzunluğundaki viyadüğün ise yüzde 75'i tamamlandı. Vali Ahmet Karakaya, yolun Tatvan trafiğini rahatlatacağını ve gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı süren yaklaşık 10,5 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda tünel çalışmalarının yüzde 50'si, viyadük çalışmalarının ise yüzde 75'i tamamlandı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Yeşil Mezra Mahallesi'ndeki çevre yolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında ilgili kurum müdürleri ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Karakaya, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, çevre yolunun Tatvan trafiğini rahatlatacağını ve Van-Diyarbakır hattında Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'yu birbirine bağlayacağını söyledi.

Yaklaşık 10,5 kilometre uzunluğundaki yolun gelecek yıl tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Sayın Milletvekilimizle Ulaştırma Bakanımıza gittiğimizde bu yatırımın ikmal ihalesi yapıldı ve çalışmalar hızlandı. Bu yol güzergahında 2 tünelimiz var. Birisi tamamlandı, diğerinin açma çalışmaları devam ediyor. 145 metre uzunluğundaki viyadük çalışması da yüzde 75 civarında tamamlandı. Umut ediyoruz ki hem Tatvan trafiğini rahatlatacak hem de Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak bu yol bir an önce tamamlanır."

Milletvekili Bedirhanoğlu da çevre yolunu öncelikli gündem maddelerinden biri olarak gördüğünü ve Tatvan ziyaretlerinde çalışmaları yakından takip ettiğini ifade etti.

Projenin yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini, ödenek ve kamulaştırma süreçlerinde bazı aksaklıklar yaşandığını anlatan Bedirhanoğlu, yüklenici firmaların yoğun çalışmasıyla sürecin hızlandığını dile getirdi.

Bedirhanoğlu, "Her şey planladığımız şekilde gidiyor. 2027 yılı içerisinde söz verdiğimiz gibi Tatvan Çevre Yolu'nu hemşehrilerimizin hizmetine açmış olacağız." dedi.

Kaynak: AA
Şiddetli rüzgar binayı yıktı! Faciaya ramak kaldı

Şiddetli rüzgar binayı yıktı! Faciaya ramak kaldı
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye

Messi'den milli yıldızımıza özel hediye
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu28

ABD'de kırmızı alarm! Tüm uçuşlar durduruldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? 'Türkiye’nin Bezos’u olayım' demiş29

300 milyonla girdi, 28 milyarla çıktı: Türkiye’nin Bezos’u olayım
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi29

Tarihi anlaşma yürürlüğe girdi
Karaman'da korku dolu anlar! Pencereden atlamak isteyen kadını polis son anda kurtardı

Sokakta nefesler tutuldu, herkes o anı bekledi
Hatay'da mandalina bolluğu fiyatı düşürdü! Bahçede kilosu 2,5 liraya geriledi, ürün dalda kaldı

Kilosu bahçede 2,5 liraya düştü! Mandalinalar dalda kaldı
Dev tanker yolcu gemisine çarptı! 129 yolcu için kurtarma operasyonu

Dev tankerin çarptığı yolcu gemisi saniyeler içinde suya gömüldü