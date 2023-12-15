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Tatar Baraj Gölünde Boz Ayı Karşıya Geçti

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Elazığ-Tunceli sınırındaki Tatar baraj gölünde yüzen boz ayı, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ELAZIĞ- Tunceli sınırındaki Tatar baraj gölünden karşı kıyıya yüzerek geçen bozayı, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'ın Karakoçan ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesi arasındaki Tatar baraj gölünde sandallarıyla balıkçılık yapan 2 kişi, suyun Tunceli tarafındaki kıyıya yüzmeye çalışan boz ayıyı fark etti. Bir süre yüzdükten sonra Mazgirt ilçesindeki kıyıya ulaşan bozayı, koşarak bölgeden uzaklaştı. Ayının karşıya geçişini alkışlayarak kutlayan balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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