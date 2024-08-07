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Taşova'ya Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde Spor Toto ve Amasya Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu düzenlenen törenle hizmete girdi. İlçenin ilk kapalı yüzme havuzu olan tesis, gençlerin eğitim alması ve spor yapması için önemli bir imkan sunuyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Spor Toto ve Amasya Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Doğu Mahallesi'nde yapılan tesisin açılışında konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İpek, "Taşova ilçemizin ilk defa kapalı bir yüzme havuzu oldu. İnşallah gençlerimiz burada iyi bir eğitim alacaklar ve gelişecekler. Yüzme sporu gençlerin vücut gelişimi ve yarışma sporları açısından önemli bir tesis. Taşova ilçemizde çok fazla genç nüfusumuz var ve spora da meyilli. Çok fazla değil dört veya beş yıl önce Taşova'nın hentbol süper liginde bir takımı vardı, bu da burada sporun bir altyapısının olduğunu göstermektedir. Spor Toto ve Özel İdaremiz çalışanlarının gayretleri ile çok fazla para harcamadan güzel bir tesis yapıldı.Taşova ilçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Vali Yılmaz Doruk da böyle güzel bir tesisin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yüzme havuzları bizlerin son dönemlerde yaygınlaştırdığımız tesisler toplumda çok önemli yer alıyor. Taşovalı halkımız bu tesisi kullandıkça ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Son dönemlerde uygulanan programlarda da vatandaşlarımızın yüzme konusundaki imkanlara ulaşmasını da halletmiş olduk. Özellikle genç kardeşlerimizin yüzmeyi böyle sağlıklı ortamlarda öğrenmeleri çok önemli ve kıymetli. Buranın daha güzel ve kıymetli olması çocuklarımızın burada koşuşturması ile olacaktır." diye konuştu.

Açılışa, Kaymakam İmran Demirel, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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