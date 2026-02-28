Haberler

Taşova'da esnaf iftarda buluştu

Taşova'da esnaf iftarda buluştu
Güncelleme:
Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen iftar programında esnaf ve sanatkarlar bir araya geldi. Kooperatif Başkanı Turgut Çelik, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifince iftar programı düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Turgut Çelik, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.

İftar programında bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Çelik, "Bizler büyük bir aileyiz, amacımız esnaf arkadaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve onların da huzur içerisinde çalışmalarına katkıda bulunmak." dedi.

İftar programına Belediye Başkanı Ömer Özalp, siyasi partilerin ilçe başkanları ve esnaf katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
