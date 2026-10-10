Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ'da Cuma Buluşmaları'nda üreticilere bilgi verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ'da Cuma Buluşmaları'nda üreticilere bilgi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği Cuma Buluşmaları kapsamında Tekirdağ'da üreticilere bilgilendirme yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 11 ilçede tarımsal üretim planlaması, destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi ve tarım sigortalarını anlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.
Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.
Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.
Kaynak: AA