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Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri Vezirköprü'de 7 bin büyükbaşlı Besi OTB'yi inceledi

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Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri Vezirköprü'de 7 bin büyükbaşlı Besi OTB'yi inceledi
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Tarım ve Orman Bakanlığı teknik ekipleri, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulması planlanan Besi OTB projesi kapsamında inceleme gerçekleştirdi. Projenin 56 besi parseli ve 7 bin büyükbaş kapasitesiyle hayata geçirilmesiyle modern hayvancılık ve istihdama katkı hedefleniyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi (Besi OTB) projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı teknik ekipleri, inceleme gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından projesi onaylanan yatırımın 56 besi parseli ve 7 bin büyükbaş hayvan kapasitesiyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Proje sahasındaki incelemelere Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Gültekin Kaya, Samsun Teknoloji OSB Müdürü Oğuz Keleş, Vezirköprü Karma OSB Müdürü Orhan Ceylan ve Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlayan katıldı.

İncelemede proje alanının mevcut durumu değerlendirilerek, yatırımın uygulanmasına yönelik teknik çalışmalar ele alındı.

Proje ile Vezirköprü'de modern hayvancılığın geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Besi OTB'nin ilçenin ekonomik gelişimine katkı sunacak önemli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Gül, projenin üretimin güçlenmesine ve yeni istihdam olanaklarının oluşmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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